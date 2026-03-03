Pacote de medidas tem como objetivo apoiar moradores e empresas afetados pelas enchentes na Zona da Mata mineira - AFP

Publicado 03/03/2026 16:46

A Caixa Econômica Federal anunciou um pacote de medidas para apoiar moradores e empresas afetados pelas enchentes na Zona da Mata mineira. As ações incluem a antecipação do Bolsa Família e condições facilitadas de crédito e renegociação para pessoas físicas e jurídicas nas cidades em situação de emergência.



Bolsa Família antecipado



Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o banco vai liberar o pagamento do Bolsa Família já no primeiro dia do calendário do programa para todos os beneficiários dos municípios atingidos.



O valor estará disponível a partir de 18 de março, medida que também valerá para abril, garantindo continuidade da proteção social às famílias impactadas.



Habitação: pausa e renegociação



Clientes com financiamento habitacional poderão pedir:



• Pausa de até seis meses nas prestações, pelo aplicativo Habitação Caixa;



• Incorporação das parcelas vencidas ao saldo devedor, com diluição no prazo restante do contrato;



• Manutenção das condições originais de juros e prazo.



• Todos os contratos contam com seguro obrigatório de Danos Físicos ao Imóvel (DFI) e Morte ou Invalidez Permanente (MIP).



Centrais de atendimento para Seguro Residencial



• Caixa Seguradora 0800-274-1000, para contratações até 14/02/2021;



• Caixa Residencial: 0800-722-4926 (assistência) e 0800-722-4923 (sinistros), para contratações a partir de 15/02/2021.



Centrais de atendimento Seguro Obrigatório de morte e invalidez permanente do mutuário (MIP) e de danos físicos ao imóvel (DFI):



• Caixa Seguradora: 0800-274-1000 e WhatsApp 0800-749-2020, contratações até 14/02/2021;



• Caixa Residencial: 0800-722-4923 ou WhatsApp (11) 99506-9519, contratações a partir de 15/02/2021;



• Too Seguros: 0800-775-9191, WhatsApp (11) 99400-3326, ou no site da seguradora;



• American Life: 0800-949-8080



• Tokio Marine: 0800-318-6546



Medidas para pessoas físicas



Penhor:



• Dispensa automática de encargos por atraso na renovação por 90 dias;



• Suspensão de leilão das garantias enquanto durar o decreto de emergência.



Empréstimo pessoal e renegociação:



• Pausa de até três parcelas.



Consignado:



• Possibilidade de ajuste de prazo e revisão de juros, conforme contrato.



Cesta de serviços



• Isenção de mensalidade por três meses, para quem não tiver outro benefício ativo.



Condições para empresas



Financiamentos e capital de giro:



• Pausa de até três meses em contratos de investimento, capital de giro e microcrédito.



Girocaixa Fácil:



• Até 30 meses para amortização;



• Prazo pode chegar a 60 meses, conforme garantia.



Máquinas e equipamentos:



• Até seis meses de carência;



• Até 60 meses para pagamento.



CDB Flex ou Progressivo para micro e pequenas empresas (MPE):



• Flexibilização para resgate de aplicações, se não houver bloqueios.



Crédito rural

Pessoa física (produtor rural):



• Prorrogação de vencimentos em caso de frustração de safra;



• Possibilidade de novos contratos mesmo com prorrogações ativas.



Pessoa jurídica (produtor rural):



• Cooperativas e agroindústrias afetadas podem solicitar alongamento e prorrogação de prazo, mediante comprovação.



Medidas para hospitais



Santas Casas e hospitais filantrópicos ou não filantrópicos poderão solicitar:



• Pausa de até 12 meses nas prestações;



• Incorporação das parcelas ao final do contrato ou pagamento apenas de juros, conforme modalidade.



Atendimento em Matias Barbosa



Caminhão-agência da Caixa está em operação no município de Matias Barbosa;



• Local: Praça Central Peter H. Birkeland;



• Horário: 10h às 16h.



Canais de atendimento



• Alô CAIXA: 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-104-0104 (demais regiões);



• Aplicativos: Caixa Tem, Habitação Caixa e FGTS;



• Internet Banking pelo site oficial da Caixa.



As medidas valem para municípios da Zona da Mata mineira com decreto de situação de emergência reconhecido.