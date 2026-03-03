Pacote de medidas tem como objetivo apoiar moradores e empresas afetados pelas enchentes na Zona da Mata mineiraAFP
Bolsa Família antecipado
O valor estará disponível a partir de 18 de março, medida que também valerá para abril, garantindo continuidade da proteção social às famílias impactadas.
Habitação: pausa e renegociação
• Pausa de até seis meses nas prestações, pelo aplicativo Habitação Caixa;
• Incorporação das parcelas vencidas ao saldo devedor, com diluição no prazo restante do contrato;
• Manutenção das condições originais de juros e prazo.
• Todos os contratos contam com seguro obrigatório de Danos Físicos ao Imóvel (DFI) e Morte ou Invalidez Permanente (MIP).
Centrais de atendimento para Seguro Residencial
• Caixa Seguradora 0800-274-1000, para contratações até 14/02/2021;
• Caixa Residencial: 0800-722-4926 (assistência) e 0800-722-4923 (sinistros), para contratações a partir de 15/02/2021.
Centrais de atendimento Seguro Obrigatório de morte e invalidez permanente do mutuário (MIP) e de danos físicos ao imóvel (DFI):
• Caixa Seguradora: 0800-274-1000 e WhatsApp 0800-749-2020, contratações até 14/02/2021;
• Caixa Residencial: 0800-722-4923 ou WhatsApp (11) 99506-9519, contratações a partir de 15/02/2021;
• Too Seguros: 0800-775-9191, WhatsApp (11) 99400-3326, ou no site da seguradora;
• American Life: 0800-949-8080
• Tokio Marine: 0800-318-6546
Medidas para pessoas físicas
• Dispensa automática de encargos por atraso na renovação por 90 dias;
• Suspensão de leilão das garantias enquanto durar o decreto de emergência.
Empréstimo pessoal e renegociação:
• Pausa de até três parcelas.
Consignado:
• Possibilidade de ajuste de prazo e revisão de juros, conforme contrato.
Cesta de serviços
• Isenção de mensalidade por três meses, para quem não tiver outro benefício ativo.
Condições para empresas
Financiamentos e capital de giro:
• Pausa de até três meses em contratos de investimento, capital de giro e microcrédito.
Girocaixa Fácil:
• Até 30 meses para amortização;
• Prazo pode chegar a 60 meses, conforme garantia.
Máquinas e equipamentos:
• Até seis meses de carência;
• Até 60 meses para pagamento.
CDB Flex ou Progressivo para micro e pequenas empresas (MPE):
• Flexibilização para resgate de aplicações, se não houver bloqueios.
Crédito rural
• Prorrogação de vencimentos em caso de frustração de safra;
• Possibilidade de novos contratos mesmo com prorrogações ativas.
Pessoa jurídica (produtor rural):
• Cooperativas e agroindústrias afetadas podem solicitar alongamento e prorrogação de prazo, mediante comprovação.
Medidas para hospitais
• Pausa de até 12 meses nas prestações;
• Incorporação das parcelas ao final do contrato ou pagamento apenas de juros, conforme modalidade.
Atendimento em Matias Barbosa
Caminhão-agência da Caixa está em operação no município de Matias Barbosa;
• Local: Praça Central Peter H. Birkeland;
• Horário: 10h às 16h.
Canais de atendimento
• Aplicativos: Caixa Tem, Habitação Caixa e FGTS;
• Internet Banking pelo site oficial da Caixa.
As medidas valem para municípios da Zona da Mata mineira com decreto de situação de emergência reconhecido.
