O grupo refeição em restaurantes impactou a alta do índice - Reprodução de Internet

Publicado 09/03/2026 08:46

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas acelerou a 0,04% na primeira quadrissemana de março, após queda de 0,14% no encerramento de fevereiro. O índice acumula agora alta de 2,81% nos últimos 12 meses.

Nesta leitura, houve avanço em cinco dos oito grupos que compõem o IPC-S: Educação, Leitura e Recreação (-2,81% para -1,86%), Alimentação (0,07% para 0,35%), Despesas Diversas (0,37% para 0,96%), Vestuário (-0,24% para 0,04%) e Comunicação (0,05% para 0,09%).

Em contrapartida, houve alívio nos grupos Saúde e Cuidados Pessoais (0,12% para 0,04%), Transportes (0,04% para 0,01%) e Habitação (0,34% para 0,32%).

Influências

As maiores influências de alta do índice partiram de serviços bancários (0,0% para 1,05%), refeições em bares e restaurantes (0,77% para 0,81%), aluguel residencial (0,62% para 0,63%), taxa de água e esgoto residencial (0,87% para 1,13%) e plano e seguro de saúde (0,43% para 0,42%).

Na outra ponta, puxaram o índice para baixo passagem aérea (-21,38% para -18,83%), gasolina (-0,49% para -0,56%), perfume (0,24% para -2,44%), protetores para a pele (-4,08% para -4,03%) e café em pó (-1,55% para -1,91%).