Agência de viagem Geotrilha RJ promove passeios semanalmenteDivulgação/ Geotrilha RJ

Publicado 08/03/2026 05:00

Rio - O mês de março chegou e, com ele, um período tradicionalmente marcado por promoções no setor de turismo. Após a alta temporada de verão e o Carnaval, companhias aéreas, hotéis e agências costumam lançar ofertas para estimular a demanda em um período considerado de média temporada. Para muitos brasileiros, é a oportunidade ideal de viajar pagando menos. Por isso, O DIA dá dicas de pacotes de viagens e onde fazer as buscas.



O Rio de Janeiro foi o principal destino dos cerca de 300 mil turistas estrangeiros que desembarcaram no país durante o período de Carnaval. Dados da Embratur mostram que a capital fluminense atraiu 110 mil desses visitantes, o que representa 36% do total. O impacto econômico também foi expressivo. A receita gerada pelos turistas internacionais durante o período alcançou quase US$ 186 milhões (cerca de R$ 979 milhões) em todo o Brasil.

Além do protagonismo do Rio, outros estados também registraram fluxo expressivo de turistas estrangeiros durante a folia. São Paulo aparece na sequência, com a entrada de aproximadamente 23,5% do total de turistas internacionais.



A Bahia recebeu cerca de 7,5% turistas estrangeiros, enquanto Pernambuco contabilizou 4,9% das chegadas de pessoas de outros países. Já Minas Gerais registrou 1,5% de estrangeiros no período e 26,6% dos turistas escolheram diferentes destinos espalhados pelo país, reforçando a diversidade do Carnaval brasileiro.

Com o fim do período de folia, o setor entra na chamada média temporada, a redução na demanda impacta diretamente os preços de passagens, hospedagens e pacotes, criando uma janela de oportunidades para quem deseja viajar com melhor custo-benefício.

Embora não conte com o recesso escolar que movimenta julho, o mês de março se destaca pelas tarifas mais competitivas, maior disponibilidade de hospedagens e destinos menos lotados — fatores que tornam a experiência mais tranquila e econômica. Ainda assim, o planejamento financeiro continua sendo essencial para evitar que a viagem pese no orçamento.

Dados da Booking.com indicam que 62% dos brasileiros preferem viagens nacionais curtas (até 4 noites), impulsionadas por flexibilidade no trabalho e busca por praticidade. Esse movimento valoriza o turismo doméstico, custos acessíveis e destinos de praia ou natureza, com destaque para escapadas de fim de semana e feriados prolongados.

Na hora de decidir para onde viajar, os brasileiros priorizam segurança (80%), bom clima (72%), custo-benefício (76%), paisagens naturais (71%) e gastronomia local (69%). Também aparecem como fatores relevantes a simpatia das pessoas locais (63%), as praias (72%) e as opções para toda a família (71%).

Segundo o levantamento, o planejamento também é um ponto de atenção. A maioria prefere organizar uma viagem com calma: 26% com um a dois meses antes, enquanto 21% se preparam com 3 a 4 meses de antecedência.

Novas experiências



Atraído pelas promoções de março, o fisioterapeuta Hélio Martins, de 50 anos, conta que já conheceu diversas cidades, como Belo Horizonte, Fortaleza, São Tomé das Letras (MG), Bento Gonçalves (RS), São Paulo e Buenos Aires.



Morador de Belford Roxo, Martins explica que tenta adaptar as datas das viagens ao trabalho, fugindo da alta temporada. "Sou fisioterapeuta e professor de judô, então tenho que conciliar as datas. Como a maioria das pessoas viaja no Carnaval, os lugares ficam mais vazios e mais baratos", disse.



Ele também revela que gosta de ter novas experiências e sair da rotina: "Lugar novo, pessoas novas e renovar as energias para o restante do ano."

Viagens



Com a chegada de março e o fim da alta temporada, a procura por passagens e hospedagens tende a diminuir, o que amplia a oferta de voos, hotéis e passeios com tarifas mais atrativas. Ainda assim, especialistas recomendam atenção: mesmo em períodos promocionais, os melhores preços e horários costumam se esgotar rapidamente. A antecedência continua sendo uma aliada importante para garantir descontos atrativos.



Pacotes de viagem e campanhas promocionais ganham destaque nesta época do ano e podem ser uma alternativa interessante para quem quer viajar sem comprometer o orçamento. As ofertas costumam incluir descontos em passagens aéreas, hospedagem e até passeios, o que facilita o controle dos gastos e evita surpresas ao longo da viagem.



Para famílias com crianças, é importante ficar atento às regras de transporte, que podem gerar economia. Em viagens de ônibus, crianças de até 5 anos, 11 meses e 29 dias viajam gratuitamente no colo de um responsável, embora a emissão do bilhete seja obrigatória. Já em voos nacionais, menores de até 2 anos não pagam passagem, desde que também não ocupem assento. Em rotas internacionais, geralmente é cobrada uma taxa equivalente a 10% do valor do bilhete na classe econômica.



Para quem prefere montar o próprio roteiro, março também pode ser um período estratégico. Plataformas on-line especializadas ajudam a comparar preços de passagens, hotéis e aluguel de carro, ampliando as chances de encontrar ofertas vantajosas. A recomendação é pesquisar em diferentes sites, acompanhar alertas de preço e aproveitar as janelas promocionais típicas da média temporada.

Algumas opções são:

Trivago : não é específico para reservas de hospedagem. É uma plataforma que serve como mecanismo de busca. Justamente por isso é uma boa opção para encontrar uma seleção de hospedagem mais em conta.

Booking : com diversas opções de hotéis e outras possibilidades de acomodação, a plataforma apresenta desde locais luxuosos até hospedagem com quartos compartilhados.

Hotéis.com : é um site de reservas muito utilizado no Brasil e em outros países do mundo. Na plataforma, é possível encontrar desde opções econômicas até os hotéis cinco estrelas.

Tripadvisor : serviço de opiniões e recomendações. Os viajantes podem deixar suas impressões sobre locais visitados e serviços. Além disso, oferece venda de pacotes de viagem e reservas.

Passeios

A agência de viagem Geotrilha RJ promove passeios semanalmente. Segundo o grupo, saem entre dois a três ônibus toda semana para destinos diferentes. Para o mês de março, a agência preparou pacotes com várias opções de passeios e promoções. O destaque são as viagens de "bate e volta", para aproveitar mais lugares e gastar menos.

Erika Lago, gestora de Turismo na agência, explica que a procura por excursões cresce neste período, impulsionada pela busca por passeios organizados, seguros e com melhor custo-benefício.



"Após o período de férias escolares e Carnaval, clientes começam a procurar alternativas de lazer que caibam no orçamento, mas que ainda proporcionem momentos de descanso e diversão. Essa é uma época estratégica para quem deseja viajar pagando menos, já que a alta temporada termina e surgem excelentes oportunidades com valores mais acessíveis", aponta.



Pacotes

- Paraty, na Costa Verde Fluminense, no próximo fim de semana, 14 e 15. O pacote sai a R$ 430 e pode ser parcelado em duas vezes sem juros no cartão ou em duas vezes de R$ 215 no Pix. OS valores não incluem almoço, jantar e atrativos da região (escuna e passeio de Jeep). O pacote inclui o transporte, tour pelo Centro Histórico, hospedagem, apoio de guia regional e café da manhã. Crianças de até 5 anos não pagam. De 6 à 11 anos o valor fica por R$ 399 à vista, e a partir dos 12 anos sai no mesmo preço dos adultos.

- Búzios, Região dos Lagos, previsto para o dia 21. O passeio sai por R$ 199,90 valor que também pode ser parcelado em duas vezes no cartão, sem juros. Já em parcelamentos até 12 vezes há incidência de juros. Criança até 4 anos e 11 meses não pagam. O pacote não inclui despesas com alimentação ou atrativos no local. Já os itens opcionais — como bugre, escuna e quadriciclo —, não estão incluídos no pacote, mas podem ter reservas antecipadas .

- Penedo, chamada de "Finlândia brasileira", distrito de Itatiaia-RJ, localizado na Serra da Mantiqueira, previsto para o dia 28. No pagamento à vista, o pacote sai por R$ 129. O passeio também pode ser pago no cartão de credito por R$ 130. Crianças de até 5 anos não pagam. O pacote inclui transporte, passeio na Pequena Finlândia, Fábrica de Chocolate, guia passando todas as orientações e o dia livre.

Em caso de previsão de chuva forte na cidade de destino, a viagem será adiada. O cliente terá direito a remarcação para datas posteriores do mesmo passeio ou podera trocar para outro. Desistências ou solicitações de estorno só serão aceitas se realizadas com pelo menos 12 dias de antecedência da data da viagem original.

Para mais informações sobre os pacotes de viagens e reservas é possível entrar em contato com a Geotrilha RJ pelo telefone (21) 4104-1326 ou (21) 99036-4893, além do link do WhatsApp ou página no Instagram

Decolar , empresa de viagens na América Latina, possui pacotes de viagens com promoções e descontos entre os dia 16 a 29. Segundo a companhia, as ofertas são válidas para compras no aplicativo ou site e estão sujeitas a alterações de disponibilidade e valores. Todas com saídas com saídas da capital fluminense. Entre os pacotes nacionais indicados estão:

- Curitiba: pacote de 20 a 23 de março, três noites (passagem aérea, hospedagem com café da manhã e transfer), a partir de R$ 1.068 por pessoa.



- Foz do Iguaçu: pacote de 16 a 21 de março, cinco noites (passagem aérea e hospedagem no Wyndham Golden Foz Suites com café da manhã), a partir de R$ 2.752 por pessoa.



- São Paulo: pacote de 16 a 21 de março, de cinco noites (passagem aérea e hospedagem com café da manhã), a partir de R$ 1.701 por pessoa.

- Maceió: pacote de 22 a 28 de março, de seis noites (passagem aérea e hospedagem com café da manhã), a partir de R$ 2.929 por pessoa.

- Porto de Galinhas: pacote de 22 a 29 de março, de sete noites (passagem aérea e hospedagem no Armação Resort Porto de Galinhas), a partir de R$ 5.789 por pessoa.

- Buenos Aires: pacote de 22 a 27 de março, de quatro noites (passagem aérea e hospedagem), a partir de R$ 1.997 por pessoa.

- Santiago (Chile): pacote de 16 a 20 de março, de quatro noites (passagem aérea e hospedagem), a partir de R$ 2.056 por pessoa.

"Na Decolar, recomendamos que o cliente opte por pacotes completos, pois pode economizar até 35% em comparação com a compra de voo, hotel e demais serviços de forma separada", apontou Renata Dias, gerente de Vendas da plataforma.

A operadora CVC também oferece pacotes de viagens com promoções e descontos. Entre as opções com saídas do Rio de Janeiro, estão:

- Pacote para Santiago (cinco dias): Saída do Rio de Janeiro em 16 de março voando Sky Airlines em classe econômica. Hospedagem em apartamento duplo no hotel Ibis Budget Santiago Providencia. A partir de 12 vezes de R$ 189, com total de R$ 2.268 por pessoa sem taxas.

- Pacote para Buenos Aires (cinco dias): Saída do Rio de Janeiro no dia 23 de março voando Jet Smart em classe econômica. Hospedagem em apartamento duplo no hotel Up Retiro. A partir de 12 vezes de R$ 188, com total de R$ 2.256 por pessoa sem taxas.