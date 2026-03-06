Petróleo respondeu por 77,9% das exportações fluminenses no período Divulgação
Balança comercial do Estado do Rio registra superávit de US$ 2,5 bilhões nos dois primeiros meses do ano
Corrente comercial fluminense alcançou US$ 12,8 bilhões em janeiro e fevereiro
Há quatro interessados em leilão do Galeão, afirma ministro Costa Filho
Aeroporto ganhará novos voos internacionais
Rede de salões de beleza faz seleção para 117 vagas de emprego
Oportunidades contemplam áreas de beleza, atendimento e operação em diferentes unidades
Banco do Brasil lança Pix para compras na Argentina
Função permite pagar produtos fora do país com Código QR
Mesma política de preço vista na queda do petróleo valerá na alta, diz presidente da Petrobras
Magda Chambriard alertou que a volatilidade do mercado requer atenção por parte da estatal
Mutirão Dívida Zero RJ acontece na próxima semana
Renegociação será mediada por técnicos do Procon-RJ
