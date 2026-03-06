Petróleo respondeu por 77,9% das exportações fluminenses no período - Divulgação

Publicado 06/03/2026 21:23

A balança comercial fluminense registrou um superávit de US$ 2,5 bilhões no acumulado dos dois primeiros meses do ano. Entre janeiro e fevereiro, a corrente comercial (soma das importações e exportações) do Rio de Janeiro alcançou US$ 12,8 bilhões: o Estado exportou US$ 7,7 bilhões e importou US$ 5,2 bilhões. Os dados são do Comex Stat, sistema do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) que reúne informações do comércio exterior brasileiro.

No primeiro bimestre, o Estado respondeu por 16% das exportações e 12% das importações totais do país. Entre os principais parceiros comerciais do estado estão a China, com uma corrente comercial de US$ 3,7 bilhões, seguida por Coreia do Sul (US$ 2,8 bilhões) e Estados Unidos (US$ 1,2 bilhão). Índia, Holanda, Espanha e Singapura também se destacaram entre os mercados de maior intercâmbio com o Rio de Janeiro no período.

"O petróleo foi responsável por 77,9% das exportações do Estado, movimentando US$ 6 bilhões em janeiro e fevereiro. Outro setor relevante foi o de siderurgia, que exportou US$ 293,2 milhões em produtos", detalha o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah.

A balança comercial do Rio de Janeiro encerrou 2025 com superávit de US$ 15,9 bilhões, consolidando um desempenho expressivo no comércio exterior. No ano anterior, a corrente comercial fluminense atingiu US$ 80,2 bilhões, o maior valor da série histórica iniciada em 2015. Desse total, US$ 48,1 bilhões corresponderam às exportações e US$ 32,2 bilhões às importações.