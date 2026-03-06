Silvio Costa Filho acompanhou Lula na inauguração do novo hub internacional da Gol no GaleãoRicardo Stuckert/PR
Costa Filho participou de agenda com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Galeão, onde a Gol inaugura um novo hub internacional. Com a estrutura, o Galeão ganhará novos voos e rotas internacionais, inclusive um voo direto entre o Rio de Janeiro e Nova York a partir de julho. Também deverá haver voos para Paris e Lisboa no futuro.
O novo leilão é parte da estratégia para redefinir a operação do terminal após a saída da antiga concessionária. O certame prevê a transferência da gestão do aeroporto à iniciativa privada por meio de um novo contrato de longo prazo, com metas de investimento e melhoria de serviços.
O leilão integra o programa de concessões coordenado pelo Ministério de Portos e Aeroportos e pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O Galeão perdeu tráfego nos últimos anos para o Aeroporto Santos Dumont, que fica na região central da cidade. A ideia é que a reconfiguração da malha aérea e o novo modelo contratual possam atrair interessados e impulsionar o papel do Galeão como hub internacional do Rio.
"A gente tá conseguindo voltar a ser a Gol que a gente foi lá naquele começo. Agora, crescendo, crescendo mais de 50% aqui no Rio de Janeiro", disse Ferrer, acrescentando: "Anunciamos nesta manhã cinco aviões a 330 900 Airbus."
O executivo disse ainda que a empresa vai continuar "dando acesso aos brasileiros, promovendo o Brasil, reforçando esse hub que já tem mais de 100 voos da Gol por dia. A gente chegou a 100 voos da Gol por dia no Galeão, agora instalando esse hub internacional".
"O Galeão está voltando a ser a porta de entrada do Brasil", disse o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano.
O fortalecimento do setor aeroportuário é apontado como estratégico para o desenvolvimento econômico e a competitividade da cidade do Rio de Janeiro como destino global. Em 2025, a cidade bateu recorde com 2,1 milhões de turistas internacionais, com impacto direto na economia de serviços, que representa cerca de 84% do PIB municipal. Além disso, em todo o ano passado, turistas nacionais e internacionais movimentaram R$ 24,5 bilhões
