Silvio Costa Filho acompanhou Lula na inauguração do novo hub internacional da Gol no Galeão - Ricardo Stuckert/PR

Silvio Costa Filho acompanhou Lula na inauguração do novo hub internacional da Gol no GaleãoRicardo Stuckert/PR

Publicado 06/03/2026 18:11 | Atualizado 06/03/2026 18:37

Rio de Janeiro - O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse nesta sexta-feira, 6, que há quatro interessados no leilão do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. O novo leilão de concessão do aeroporto, autorizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em dezembro de 2025, deve ser realizado em 30 de março, na B3, com lance mínimo de R$ 932 milhões.



Costa Filho participou de agenda com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Galeão, onde a Gol inaugura um novo hub internacional. Com a estrutura, o Galeão ganhará novos voos e rotas internacionais, inclusive um voo direto entre o Rio de Janeiro e Nova York a partir de julho. Também deverá haver voos para Paris e Lisboa no futuro.



O novo leilão é parte da estratégia para redefinir a operação do terminal após a saída da antiga concessionária. O certame prevê a transferência da gestão do aeroporto à iniciativa privada por meio de um novo contrato de longo prazo, com metas de investimento e melhoria de serviços.



O leilão integra o programa de concessões coordenado pelo Ministério de Portos e Aeroportos e pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O Galeão perdeu tráfego nos últimos anos para o Aeroporto Santos Dumont, que fica na região central da cidade. A ideia é que a reconfiguração da malha aérea e o novo modelo contratual possam atrair interessados e impulsionar o papel do Galeão como hub internacional do Rio.

Cem voos da Gol

O CEO da Gol, Celso Ferrer, disse que a companhia vem crescendo a taxas superiores a 50% no Rio de Janeiro e alcançou a marca de cem voos por dia no Galeão. O executivo anunciou uma rota direta da Gol entre o Rio e Nova York (Aeroporto JFK) com três voos semanais a partir de julho de 2026, viabilizada por um incentivo municipal de R$ 6 milhões.



"A gente tá conseguindo voltar a ser a Gol que a gente foi lá naquele começo. Agora, crescendo, crescendo mais de 50% aqui no Rio de Janeiro", disse Ferrer, acrescentando: "Anunciamos nesta manhã cinco aviões a 330 900 Airbus."



O executivo disse ainda que a empresa vai continuar "dando acesso aos brasileiros, promovendo o Brasil, reforçando esse hub que já tem mais de 100 voos da Gol por dia. A gente chegou a 100 voos da Gol por dia no Galeão, agora instalando esse hub internacional".



"O Galeão está voltando a ser a porta de entrada do Brasil", disse o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano.



O fortalecimento do setor aeroportuário é apontado como estratégico para o desenvolvimento econômico e a competitividade da cidade do Rio de Janeiro como destino global. Em 2025, a cidade bateu recorde com 2,1 milhões de turistas internacionais, com impacto direto na economia de serviços, que representa cerca de 84% do PIB municipal. Além disso, em todo o ano passado, turistas nacionais e internacionais movimentaram R$ 24,5 bilhões