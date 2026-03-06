Para ser atendido, é necessário fazer agendamento prévio pelo Meu INSS ou pela Central 135 - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 06/03/2026 12:52

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) atenderá 2.427 pessoas em mutirões no estado do Rio de Janeiro durante o mês de março. A ação tem como objetivo ampliar a oferta de vagas e diminuir o tempo de espera para quem aguarda avaliação médica, de forma ágil e humanizada. Os atendimentos acontecerão no primeiro e no último fins de semana do mês, nos dias 7, 8, 28 e 29 de março, em diversas localidades.

Os atendimentos deste sábado (7) e domingo (8) disponibilizarão 977 vagas de perícia médica nas Agências da Previdência Social (APS) de Antônio Carlos, Bangu e Miguel Lemos. No sábado, as APS de Antônio Carlos, Bangu e Miguel Lemos recebem segurados, totalizando 591 avaliações médicas. No domingo, somente as agências de Antônio Carlos e Miguel Lemos realizam atendimentos, com 386 perícias previstas.



Nos mutirões da última semana de março (28 e 29), 1.450 vagas serão oferecidas nas agências Antônio Carlos, Barra Mansa, Barra do Piraí, Macaé, Nilópolis, Nilo Peçanha, Paraíso/São Gonçalo, São João de Meriti, Teresópolis. No sábado, as APS citadas atenderão 1.090 pessoas. Já no domingo, as agências de Barra Mansa e Macaé voltarão a receber atendimentos, com 360 vagas previstas.



Para ser atendido, é necessário fazer agendamento prévio pelo Meu INSS ou pela Central 135.



Vagas



Sábado (07/03)



- Antônio Carlos - 230 vagas

- Bangu - 205 vagas

- Miguel Lemos - 156 vagas



Domingo (08/03)

- Antônio Carlos - 230 vagas

- Miguel Lemos - 156 vagas



Sábado (28/03)

- Antônio Carlos - 180 vagas

- Barra Mansa - 108 vagas

- Barra do Piraí - 30 vagas

- Macaé - 58 vagas

- Nilópolis - 72 vagas

- Nilo Peçanha - 174 vagas

- Paraíso / São Gonçalo - 210 vagas

- São João de Meriti - 148 vagas

- Teresópolis - 110 vagas



Domingo (29/03)

- Barra Mansa - 180 vagas

- Macaé - 180 vagas