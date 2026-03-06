Para ser atendido, é necessário fazer agendamento prévio pelo Meu INSS ou pela Central 135 Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Mais artigos de O Dia
O Dia
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) atenderá 2.427 pessoas em mutirões no estado do Rio de Janeiro durante o mês de março. A ação tem como objetivo ampliar a oferta de vagas e diminuir o tempo de espera para quem aguarda avaliação médica, de forma ágil e humanizada. Os atendimentos acontecerão no primeiro e no último fins de semana do mês, nos dias 7, 8, 28 e 29 de março, em diversas localidades.
Os atendimentos deste sábado (7) e domingo (8) disponibilizarão 977 vagas de perícia médica nas Agências da Previdência Social (APS) de Antônio Carlos, Bangu e Miguel Lemos. No sábado, as APS de Antônio Carlos, Bangu e Miguel Lemos recebem segurados, totalizando 591 avaliações médicas. No domingo, somente as agências de Antônio Carlos e Miguel Lemos realizam atendimentos, com 386 perícias previstas.

Nos mutirões da última semana de março (28 e 29), 1.450 vagas serão oferecidas nas agências Antônio Carlos, Barra Mansa, Barra do Piraí, Macaé, Nilópolis, Nilo Peçanha, Paraíso/São Gonçalo, São João de Meriti, Teresópolis. No sábado, as APS citadas atenderão 1.090 pessoas. Já no domingo, as agências de Barra Mansa e Macaé voltarão a receber atendimentos, com 360 vagas previstas.

Para ser atendido, é necessário fazer agendamento prévio pelo Meu INSS ou pela Central 135.

Vagas

Sábado (07/03)
- Antônio Carlos - 230 vagas
- Bangu - 205 vagas
- Miguel Lemos - 156 vagas

Domingo (08/03)
- Antônio Carlos - 230 vagas
- Miguel Lemos - 156 vagas

Sábado (28/03)
- Antônio Carlos - 180 vagas
- Barra Mansa - 108 vagas
- Barra do Piraí - 30 vagas
- Macaé - 58 vagas
- Nilópolis - 72 vagas
- Nilo Peçanha - 174 vagas
- Paraíso / São Gonçalo - 210 vagas
- São João de Meriti - 148 vagas
- Teresópolis - 110 vagas

Domingo (29/03)
- Barra Mansa - 180 vagas
- Macaé - 180 vagas