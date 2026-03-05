Na maior cotação desde 23 de janeiro, o dólar acumula alta de 2,34% na semanaFoto:Reprodução/Internet
Dólar fecha em R$ 5,28 com preocupações sobre Oriente Médio
Bolsa cai 2,64%, e barril do petróleo sobe para US$ 85
Trabalha Rio estará em cinco bairros na próxima semana
Unidade móvel vai cadastrar currículos e encaminhar trabalhadores para vagas de emprego
Bancos farão aporte extra de R$ 32,5 bilhões no FGC até dia 25
Recursos ajudarão a cobrir rombos do Banco Master
Caixa: carteira de crédito chegará a R$ 1,5 trilhão neste ano
Presidente do banco diz que valor será comemorado no semestre
Taxa de informalidade cai no mercado de trabalho, mostra IBGE
Resultado se mantém em queda desde 2022, com aceleração a partir de 2023
Comprometimento da renda do brasileiro chega a 83,7% em 2025, aponta Equifax BoaVista
A pressão sobre o orçamento das famílias reflete um ambiente econômico marcado por juros elevados
