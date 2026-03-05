Em 2025 houve um crescimento de 7,2% no número de brasileiros negativados Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Comprometimento da renda do brasileiro chega a 83,7% em 2025, aponta Equifax BoaVista
A pressão sobre o orçamento das famílias reflete um ambiente econômico marcado por juros elevados
Aprovados na primeira edição do CNU podem ser chamados até 2027
Prorrogação do concurso está no Diário Oficial
Companhia do setor de óleo e gás recebe inscrições para programa de estágio
Interessados podem se candidatar até o dia 13
Balança comercial brasileira tem superávit de US$ 4,208 bilhões em fevereiro
Resultado superou as estimativas do mercado
Empresa oferece mais de 1,4 mil vagas gratuitas em cursos de formação profissional
Capacitações presenciais acontecem em Benfica, Jacarepaguá, Guadalupe, Mesquita, Duque de Caxias e Niterói
Governo antecipa abono e dá parcelas extras de seguro-desemprego para vítimas de chuva em MG
Objetivo é reduzir os impactos sociais e econômicos da tragédia ambiental
