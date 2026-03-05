Exportações brasileiras somaram US$ 26,306 bilhões em fevereiro - Vosmar Rosa/MPor

Publicado 05/03/2026 15:54

Brasília - A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 4,208 bilhões em fevereiro de 2026, após saldo positivo de US$ 4,343 bilhões em janeiro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC) divulgados nesta quinta-feira, 5, o valor foi alcançado com exportações de US$ 26,306 bilhões e importações de US$ 22,098 bilhões.

O resultado do último mês veio acima da mediana das estimativas apontada na pesquisa Projeções Broadcast, de superávit comercial de US$ 4,12 bilhões em janeiro. As projeções para esta leitura variavam de US$ 3 bilhões a US$ 4,6 bilhões.

Em fevereiro, as exportações registraram alta de 15,6% na comparação com janeiro de 2025, com crescimento de 6,1% em Agropecuária, que somou US$ 5,140 bilhões; crescimento de 55,5% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 6,633 bilhões; e, por fim, crescimento de 6,3% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 14,372 bilhões.

Em relação às importações, houve queda de 4,8% na comparação mesmo mês do ano passado, com redução de 20,0% em Agropecuária, que somou US$ 423,194 milhões; redução de 12,1% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 831,907 milhões; e, por fim, redução de 4,0% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 20,747 bilhões.