Exportações brasileiras somaram US$ 26,306 bilhões em fevereiroVosmar Rosa/MPor
Balança comercial brasileira tem superávit de US$ 4,208 bilhões em fevereiro
Resultado superou as estimativas do mercado
Empresa oferece mais de 1,4 mil vagas gratuitas em cursos de formação profissional
Capacitações presenciais acontecem em Benfica, Jacarepaguá, Guadalupe, Mesquita, Duque de Caxias e Niterói
Governo antecipa abono e dá parcelas extras de seguro-desemprego para vítimas de chuva em MG
Objetivo é reduzir os impactos sociais e econômicos da tragédia ambiental
Detran RJ reforça alerta para sites falsos que fraudam pagamento de taxas
Páginas na internet copiam a identidade visual de portais oficiais do governo para a aplicação de golpes
Rede de supermercados realiza mutirão de empregos com 200 vagas
Ação acontece na próxima terça-feira, com distribuição de 400 senhas
Diretor do BC diz ter manter boa convicção de que Selic poderá ser reduzida em março
Reunião do comitê ocorrerá em duas semana
