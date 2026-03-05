Quadrilhas aproveitam as mudanças na emissão da CNH para aplicar golpes com sites falsos - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Quadrilhas aproveitam as mudanças na emissão da CNH para aplicar golpes com sites falsosMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 05/03/2026 15:09

O Detran RJ voltou a constatar a existência de sites falsos que buscam levar os cidadãos ao pagamento indevido de taxas, débitos e outros valores. As mais recentes tentativas de fraude estão relacionadas às mudanças nas regras para obter a primeira habilitação ou para renovar a CNH. As páginas na internet copiam a identidade visual de portais oficiais do governo, na tentativa de enganar os usuários. Antes de entrar no site, é preciso ficar atento ao endereço que está sendo digitado.

O órgão esclarece que seu site ( https://www.detran.rj.gov.br ) é o único canal oficial para informações aos usuários. Páginas com endereços parecidos e aparência semelhante são encontrados em buscas na internet, mas são falsas e direcionam os cidadãos ao pagamento de boletos fraudados. Para pagar taxas administrativas, licenciamentos, multas ou outros serviços oferecidos pelo Detran, se deve acessar o site do Bradesco , nas abas Produtos e serviços, Serviços e, depois, Pagamentos e Tributos.

Da mesma forma, o Detran RJ reforça que não envia notificação de multas aos usuários por e-mail ou SMS. Qualquer tentativa de comunicação eletrônica sobre infração de trânsito ou suspensão da CNH é golpe. As notificações de infração são enviadas apenas por carta registrada, para o endereço do usuário cadastrado no Departamento.

O pagamento do IPVA é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) e não do Detran RJ. Desconfie de cobranças do imposto que envolvam o Detran. Sites fraudulentos são encontrados na internet, alguns com a identidade visual de endereços oficiais da Secretaria de Fazenda.

O caminho correto para pagar o IPVA é obter o Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (Darj) no hotsite criado pela Sefaz . Ao informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), o contribuinte tem acesso às opções de pagamento.

A Secretaria esclarece que não envia documentos de pagamento ou faz contato por telefone, e-mail, SMS ou aplicativos de mensagem. A recomendação é digitar o endereço do hotsite diretamente no navegador, evitando sites de busca que podem direcionar a endereços criados por golpistas. Quem tiver dúvidas sobre o IPVA pode procurar os canais oficiais de atendimento pelo e-mail ipva.atendimento@fazenda.rj.gov.br ou pelo telefone (21) 2334-4440.

No Detran RJ, o usuário pode consultar multas e demais pendências do veículo através do Posto Digital ou pelo aplicativo do Posto Digital Detran RJ disponível nas principais lojas digitais. Acessar links fraudulentos pode acarretar, além de prejuízo financeiro, roubo de informações e vírus que danificam e prejudicam a eficiência dos equipamentos eletrônicos.