Medida beneficia trabalhadores afetados pelas chuvas nas cidades mineiras de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa AFP
No caso do abono, a antecipação vale para o calendário de pagamento do Abono Salarial em andamento e beneficiará os trabalhadores nascidos entre março e dezembro, com vínculo empregatício em empresas ou órgãos localizados nos municípios de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá.
Com a alteração, os trabalhadores que receberiam o benefício entre abril e agosto terão os valores antecipados para 16 de março. Ao todo, serão beneficiados 96.077 pessoas, com um impacto financeiro estimado em R$ 122,3 milhões — sendo 76 240 em Juiz de Fora, 2.404 em Matias Barbosa e 17.433 em Ubá.
O ministério informou que as informações sobre o Abono Salarial, incluindo a situação do benefício e os dados de pagamento, estão disponíveis para consulta na Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital) ou no portal gov.br.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.