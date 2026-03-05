Medida beneficia trabalhadores afetados pelas chuvas nas cidades mineiras de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa - AFP

Medida beneficia trabalhadores afetados pelas chuvas nas cidades mineiras de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa AFP

Publicado 05/03/2026 15:27

Brasília - O Ministério do Trabalho informou nesta quinta-feira, 5, que antecipará o pagamento do abono salarial e liberará parcelas extras do seguro-desemprego para as vítimas das fortes chuvas em Minas Gerais. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) autorizou a Pasta a liberar duas parcelas extras do seguro-desemprego para os trabalhadores de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa.

A medida beneficia os trabalhadores do seguro-desemprego que foram dispensados entre 1º de setembro de 2025 e 31 de março de 2026. O pagamento deve alcançar cerca de 13.507 trabalhadores nos três municípios afetados, com um impacto financeiro estimado em R$ 52,76 milhões. A ideia é reduzir os impactos sociais e econômicos da tragédia ambiental.



No caso do abono, a antecipação vale para o calendário de pagamento do Abono Salarial em andamento e beneficiará os trabalhadores nascidos entre março e dezembro, com vínculo empregatício em empresas ou órgãos localizados nos municípios de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá.



Com a alteração, os trabalhadores que receberiam o benefício entre abril e agosto terão os valores antecipados para 16 de março. Ao todo, serão beneficiados 96.077 pessoas, com um impacto financeiro estimado em R$ 122,3 milhões — sendo 76 240 em Juiz de Fora, 2.404 em Matias Barbosa e 17.433 em Ubá.



O ministério informou que as informações sobre o Abono Salarial, incluindo a situação do benefício e os dados de pagamento, estão disponíveis para consulta na Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital) ou no portal gov.br.