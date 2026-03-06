No acumulado do ano, a caderneta de poupança tem saque líquido de R$ 30,128 bilhõesMarcello Casal Jr / Agência Brasil
Caderneta de poupança tem saída líquida de R$ 6,616 bilhões em fevereiro, revela BC
Depósitos somaram R$ 326,770 bilhões, e as retiradas, R$ 333,386 bilhões
Produção industrial sobe 1,8% em janeiro, revela IBGE
No acumulado em 12 meses, houve alta de 0,5%
FAO: índice de preços de alimentos sobe em fevereiro pela primeira vez em cinco meses
Avanço foi impulsionado pela valorização do trigo, de óleos vegetais e de alguns tipos de carne, que superaram a baixa nos valores do açúcar e dos lácteos
Dólar fecha em R$ 5,28 com preocupações sobre Oriente Médio
Bolsa cai 2,64%, e barril do petróleo sobe para US$ 85
Trabalha Rio estará em cinco bairros na próxima semana
Unidade móvel vai cadastrar currículos e encaminhar trabalhadores para vagas de emprego
Bancos farão aporte extra de R$ 32,5 bilhões no FGC até dia 25
Recursos ajudarão a cobrir rombos do Banco Master
