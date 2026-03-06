No acumulado do ano, a caderneta de poupança tem saque líquido de R$ 30,128 bilhões - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

No acumulado do ano, a caderneta de poupança tem saque líquido de R$ 30,128 bilhõesMarcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 06/03/2026 11:13

A caderneta de poupança teve saída líquida de R$ 6,616 bilhões em fevereiro, informou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira (6). Os depósitos somaram R$ 326,770 bilhões, e as retiradas, R$ 333,386 bilhões. Considerando o rendimento de R$ 6,190 bilhões, o saldo da modalidade atingiu R$ 1,005 trilhão

No acumulado do ano, a caderneta de poupança tem saque líquido de R$ 30,128 bilhões, com R$ 688,134 bilhões em saques e R$ 658,005 bilhões em depósitos, afirma o BC. O rendimento em 2026, de janeiro a fevereiro, é de R$ 12,627 bilhões.