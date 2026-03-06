Mutirão de renegociação de dívidas terá atendimento em 21 pontos do Estado - Jader França

Dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Confederação Nacional do Comércio (CNC), apontam que cerca de 79% das famílias brasileiras estão endividadas. Desse total, aproximadamente 29% têm contas em atraso e 12% afirmam não ter condições de pagar suas dívidas.



Diante desse cenário, o mutirão surge como uma alternativa direta e mediada por técnicos da secretaria e do Procon-RJ, garantindo acordos seguros, válidos e com respaldo legal. Serão 21 pontos de atendimento distribuídos por todas as regiões do Estado, com a participação de 25 empresas, entre bancos, financeiras, concessionárias de serviços públicos, varejistas, operadoras de telefonia e birô de crédito.



Como participar



O consumidor deve ser o titular da dívida a ser negociada e apresentar documento oficial com foto (RG ou CNH). Neste ano, o atendimento contará com agendamento prévio pelo site



Locais de atendimento



- Tijuca: Tijuca Tênis Clube, na Rua Abelardo Chacrinha Barbosa 114, 3º andar.

Empresas participantes: Águas do Rio, Cedae, Enel, Light, Naturgy, Zona Oeste Mais, Bradesco, Santander, Itaú (os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente), CEF, Casas Bahia, Pefisa (Pernambucanas), Claro, TIM (de segunda a quarta-feira), CDL, Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Crefisa (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).

Empresas participantes: Águas do Rio, Cedae, Enel, Light, Naturgy, Zona Oeste Mais, Bradesco, Santander, Itaú (os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente), CEF, Casas Bahia, Pefisa (Pernambucanas), Claro, TIM (de segunda a quarta-feira), CDL, Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Crefisa (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).

- Barra da Tijuca: Shopping Aerotown, na Avenida Ayrton Senna 2541 – loja 116.



Empresas participantes: Naturgy, Iguá, Crefisa, C&A Pay, CDL, Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico) Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).





- Taquara: Balcão do Consumidor, na Rua Nelson Cardoso 943.



Empresas participantes: Iguá (presencial), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico) Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).



- Madureira: Balcão do Consumidor, na sede da Cufa, no Viaduto Negrão de Lima.



Empresas participantes: Águas do Rio, Itaú (os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico) Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).



- Rio das Pedras: Shopping Rio das Pedras, na Estrada de Jacarepaguá 3600.



Empresas participantes: Iguá (presencial), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).



- São João de Meriti: Rua Coronel Henrique da Fonseca 338, Centro.



Empresas participantes: Águas do Rio (presencial), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).



- Nova Iguaçu: Rua João Martins, 162, bairro Caonze.



Empresas participantes: Águas do Rio (presencial), Pefisa (presencial), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).



- Macaé: Procon Municipal, na Praça Washington Luís, Centro.



Empresas participantes: Águas do Paraíba, BRK Ambiental, Bradesco, Santander, Itaú (os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente), Naturgy (presencial), Enel (presencial), Light (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).



- Campos dos Goytacazes: Balcão do Consumidor, na Rua Conselheiro Otaviano 175, Centro.



Empresas participantes: Águas do Paraíba (presencial), Enel (presencial), CEF (atendimento virtual via WhatsApp), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).



- São Francisco do Itabapoana: Procon Municipal, na Avenida Eventos da Silva Viana 180, Centro.



Empresas participantes: Águas do Rio (presencial), CEF (virtual via WhatsApp), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).



- Porto Real: Procon Municipal, na Avenida Dom Pedro II 634, Centro.



Empresas participantes: atendimento mediante canais remotos disponibilizados pelas participantes, Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).



- Paraty: Procon Municipal (atendimento na quarta e quinta-feira), na Rua Jango Pádua 80 (Rodoviária)



Empresas participantes: Águas de Paraty (presencial), Itaú (os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).



- Angra dos Reis: Balcão do Consumidor, na Rua do Comércio 412, Centro.



Empresas participantes: Enel (presencial), Itaú (os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).



- Mangaratiba: Procon Municipal, no Centro Cultural Cary Cavalcanti, na Rua Fagundes Varela 146.



Empresas participantes: Enel (presencial), Itaú (os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).



- Teresópolis: Procon Municipal (de quarta a sexta-feira), na Rua Manoel Madruga 121, Parque Regadas.



Empresas participantes: Enel (presencial), Itaú (os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).



- Petrópolis: Procon Municipal (quarta e quinta-feira), na Rua Doutor Moreira da Fonseca 33.



Empresas participantes: Enel (presencial), Itaú (os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).



- Araruama: atendimento na quinta-feira, na Praça da Bíblia, Centro.



Empresas participantes: Águas de Juturnaíba (presencial), Enel (presencial), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).

- Cabo Frio: Tamoyo Esporte Clube (atendimento de terça a sexta-feira), na Avenida Nilo Peçanha 153



Empresas participantes: Prolagos (presencial), Enel (presencial), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).



- Iguaba Grande: atendimento na quarta-feira, na Domingas Inácio Nogueira 4 - loja 02, São Miguel



Empresas participantes: Enel (presencial), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).

- Vassouras: atendimento na quarta-feira , no Auditório Pedro Ivo da Costa, sede da prefeitura.

Empresas participantes: Rio+Saneamento (presencial), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).