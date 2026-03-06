Mutirão de renegociação de dívidas terá atendimento em 21 pontos do EstadoJader França
Dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Confederação Nacional do Comércio (CNC), apontam que cerca de 79% das famílias brasileiras estão endividadas. Desse total, aproximadamente 29% têm contas em atraso e 12% afirmam não ter condições de pagar suas dívidas.
Diante desse cenário, o mutirão surge como uma alternativa direta e mediada por técnicos da secretaria e do Procon-RJ, garantindo acordos seguros, válidos e com respaldo legal. Serão 21 pontos de atendimento distribuídos por todas as regiões do Estado, com a participação de 25 empresas, entre bancos, financeiras, concessionárias de serviços públicos, varejistas, operadoras de telefonia e birô de crédito.
Como participar
O consumidor deve ser o titular da dívida a ser negociada e apresentar documento oficial com foto (RG ou CNH). Neste ano, o atendimento contará com agendamento prévio pelo site www.dividazerorj.com.br. O consumidor que agendar horário para o período da tarde deverá comparecer ao local até as 14h. Também serão distribuídas senhas para atendimento presencial das 10h às 13h.
Locais de atendimento
- Tijuca: Tijuca Tênis Clube, na Rua Abelardo Chacrinha Barbosa 114, 3º andar.
Empresas participantes: Naturgy, Iguá, Crefisa, C&A Pay, CDL, Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico) Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).
- Taquara: Balcão do Consumidor, na Rua Nelson Cardoso 943.
Empresas participantes: Iguá (presencial), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico) Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).
- Madureira: Balcão do Consumidor, na sede da Cufa, no Viaduto Negrão de Lima.
Empresas participantes: Águas do Rio, Itaú (os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico) Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).
- Rio das Pedras: Shopping Rio das Pedras, na Estrada de Jacarepaguá 3600.
Empresas participantes: Iguá (presencial), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).
- São João de Meriti: Rua Coronel Henrique da Fonseca 338, Centro.
Empresas participantes: Águas do Rio (presencial), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).
- Nova Iguaçu: Rua João Martins, 162, bairro Caonze.
Empresas participantes: Águas do Rio (presencial), Pefisa (presencial), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).
- Macaé: Procon Municipal, na Praça Washington Luís, Centro.
Empresas participantes: Águas do Paraíba, BRK Ambiental, Bradesco, Santander, Itaú (os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente), Naturgy (presencial), Enel (presencial), Light (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).
- Campos dos Goytacazes: Balcão do Consumidor, na Rua Conselheiro Otaviano 175, Centro.
Empresas participantes: Águas do Paraíba (presencial), Enel (presencial), CEF (atendimento virtual via WhatsApp), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).
- São Francisco do Itabapoana: Procon Municipal, na Avenida Eventos da Silva Viana 180, Centro.
Empresas participantes: Águas do Rio (presencial), CEF (virtual via WhatsApp), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).
- Porto Real: Procon Municipal, na Avenida Dom Pedro II 634, Centro.
Empresas participantes: atendimento mediante canais remotos disponibilizados pelas participantes, Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).
- Paraty: Procon Municipal (atendimento na quarta e quinta-feira), na Rua Jango Pádua 80 (Rodoviária)
Empresas participantes: Águas de Paraty (presencial), Itaú (os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).
- Angra dos Reis: Balcão do Consumidor, na Rua do Comércio 412, Centro.
Empresas participantes: Enel (presencial), Itaú (os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).
- Mangaratiba: Procon Municipal, no Centro Cultural Cary Cavalcanti, na Rua Fagundes Varela 146.
Empresas participantes: Enel (presencial), Itaú (os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).
- Teresópolis: Procon Municipal (de quarta a sexta-feira), na Rua Manoel Madruga 121, Parque Regadas.
Empresas participantes: Enel (presencial), Itaú (os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).
- Petrópolis: Procon Municipal (quarta e quinta-feira), na Rua Doutor Moreira da Fonseca 33.
Empresas participantes: Enel (presencial), Itaú (os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).
- Araruama: atendimento na quinta-feira, na Praça da Bíblia, Centro.
Empresas participantes: Águas de Juturnaíba (presencial), Enel (presencial), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).
Empresas participantes: Prolagos (presencial), Enel (presencial), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).
- Iguaba Grande: atendimento na quarta-feira, na Domingas Inácio Nogueira 4 - loja 02, São Miguel
Empresas participantes: Enel (presencial), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.