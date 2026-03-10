FUP diz que pressão sobre petróleo afeta economiaDivulgação/Petrobras
FUP: 'Pressão sobre petróleo afeta economia, mas Brasil não corre risco de desabastecimento'
Escalada das tensões no Golfo Pérsico, com ameaça de interrupção do Estreito de Ormuz, pressiona o barril e acende o alerta para possíveis efeitos
