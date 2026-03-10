Consumidores residenciais da Enel terão contas de luz reajustadas, na média, em 14,23%Divulgação / Enel
Aneel aprova reajuste médio de 15,46% na tarifa da Enel Rio
Novos valores passarão a vigorar no próximo domingo
Petrobras diz que pode reduzir impacto da alta do petróleo no Brasil
Guerra no Irã tem elevado os preços do barril no mercado global
Grupo Pão de Açúcar pede recuperação extrajudicial para renegociar cerca de R$ 4,5 bilhões em dívidas
Medida não afeta pagamentos de fornecedores, aluguéis de lojas ou salários de funcionários
IGP-M recua 0,19% na 1ª prévia de março, após -0,49% na mesma leitura de fevereiro, aponta FGV
O Índice de Preços ao Produtor Amplo teve queda menos intensa em comparação ao último mês
Turismo recorde no Rio em 2025 faz arrecadação do ISS do setor superar R$ 300 milhões
Crescimento real foi de 14,3%, em comparação com o ano anterior
Embraer afirma já ter gasto US$ 80 milhões em tarifas nos EUA
Fabricante de aviões pagou US$ 27 milhões apenas durante o quarto semestre de 2025
