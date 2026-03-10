O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) teve aumento de 0,10%José Cruz/Agência Brasil
IGP-M recua 0,19% na 1ª prévia de março, após -0,49% na mesma leitura de fevereiro, aponta FGV
O Índice de Preços ao Produtor Amplo teve queda menos intensa em comparação ao último mês
Turismo recorde no Rio em 2025 faz arrecadação do ISS do setor superar R$ 300 milhões
Crescimento real foi de 14,3%, em comparação com o ano anterior
Embraer afirma já ter gasto US$ 80 milhões em tarifas nos EUA
Fabricante de aviões pagou US$ 27 milhões apenas durante o quarto semestre de 2025
Rio começa a semana com mais de 3,1 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades abrangem diferentes áreas, municípios e níveis de escolaridade
Dólar cai 1,52% e fecha a R$ 5,16 após fala de Trump sobre guerra
Presidente americano afirmou que Irã não tem 'marinha, comunicações ou força aérea'
Clientes do Banco do Brasil podem renegociar dívidas até o fim do mês
Descontos podem chegar a 90%, de acordo com cada perfil
