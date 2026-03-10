O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) teve aumento de 0,10% - José Cruz/Agência Brasil

Publicado 10/03/2026 08:55 | Atualizado 10/03/2026 08:57

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) arrefeceu o ritmo de queda na primeira prévia de março, a 0,19%, conforme divulgou a Fundação Getulio Vargas nesta terça-feira, 10. Na primeira prévia de fevereiro, o indicador contraiu 0,49%.

O movimento foi puxado pelo recuo menos intenso do Índice de Preços ao Produtor Amplo (-0,88% para -0,36%). Também houve perda de força na alta do Índice Nacional de Custo da Construção (0,51% para 0,36%).

Por outro lado, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M), que havia subido 0,39% na primeira prévia de fevereiro, arrefeceu o ritmo de alta a 0,10% nesta leitura, também conforme a FGV.