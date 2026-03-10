Prefeitura do Rio comemora recorde de turistas em 2025 e aumento da arrecadação do ISS - Divulgação/ Alexandre Macieira/Riotur

Prefeitura do Rio comemora recorde de turistas em 2025 e aumento da arrecadação do ISSDivulgação/ Alexandre Macieira/Riotur

Publicado 10/03/2026 07:37

O Rio de Janeiro recebeu 12,5 milhões de turistas — nacionais e internacionais — em 2025. O número recorde de visitantes teve impacto direto na arrecadação do município. Segundo a Prefeitura, no ano passado, a cidade arrecadou R$ 315,2 milhões (preços de dezembro de 2025, descontada a inflação pelo IPCA-RJ) com os impostos do setor de turismo, que são serviços relativos à hospedagem, viagens e similares O total recolhido com o ISS foi 14,3% superior ao do ano anterior e chegou a R$ 275,8 milhões.

“O crescimento de 2025 para o ano anterior é importante. Se olharmos para 2019, o aumento é ainda mais expressivo. Isso porque a Prefeitura do Rio criou muitas iniciativas nos últimos anos – consolidação do Galeão e forte agenda de eventos – que estão resultando nesses números positivos”, explica Osmar Lima, secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico. Na comparação com 2019, o crescimento real da arrecadação foi de 83,6%. Naquele ano, o montante registrado foi de R$171,7 milhões.

O levantamento foi feito com base nos dados da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) e foram compilados pelas secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e de Turismo (SMTUR) e pela Riotur.

“Esse resultado é reflexo de um trabalho contínuo de promoção do Rio nos principais mercados e do fortalecimento do calendário Rio o Ano Inteiro, que mantém a cidade ativa e atrativa em todas as estações. Mais visitantes significam mais empregos, renda e retorno direto para o município”, afirma Bernardo Fellows, presidente da Riotur.

