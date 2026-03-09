Presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, estuda a possibilidade de reaver os pagamentos de tarifas - Agência Brasil

Presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, estuda a possibilidade de reaver os pagamentos de tarifasAgência Brasil

Publicado 09/03/2026 21:26 | Atualizado 09/03/2026 21:26

A Embraer já pagou US$ 80 milhões em tarifas de exportação aos EUA. Segundo o diretor financeiro da companhia, Antonio Carlos Garcia, as cobranças tiveram início em abril de 2025 e foram interrompidas no mês passado.

Do montante total, cerca de 85% estão relacionados ao segmento de aviação executiva. A parcela restante foi referente à área de serviços e suportes da Embraer.

Na área de aviação executiva, as tarifas de importação totalizaram US$ 27 milhões durante o quarto trimestre de 2025, e, no acumulado do ano, chegaram a US$ 54 milhões, informou a empresa em seu balanço.

Apesar da interrupção das cobranças no fim de fevereiro, Garcia ressaltou que a situação tarifária ainda gera incertezas. "Voltamos a zero, mas o que vai acontecer daqui para frente está muito nebuloso", disse ele, em teleconferência na sexta-feira, 6

Reembolso

Sobre a possibilidade de reaver as tarifas já pagas, o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, disse que a companhia ainda estuda o próximo passo. "Estamos acompanhando a situação para entender o que os nossos pares vão fazer e que resultado eles vão conseguir disso para, então, definirmos o nosso movimento."

O executivo confirmou ainda que todos os motores e peças de aeronaves estão isentos da tarifa de 10% imposta pelos EUA. "Vemos com bons olhos a igualdade de condições em nosso setor, já que a Embraer era a única fabricante a pagar tarifas sobre exportações de aeronaves", disse.