Spin Gaming capta R$ 35 milhões liderados por VCs globais e investidores estratégicosDivulgação

A Spin Gaming, provedora líder de infraestrutura de iGaming e estúdios de live dealer, anunciou a captação de R$ 35 milhões em capital de crescimento junto a um grupo de fundos globais de venture capital e investidores-anjo estratégicos, incluindo Velo Partners e Smartsoft Ventures.Os recursos serão utilizados para expandir os estúdios de live dealer da Spin Gaming, sua tecnologia proprietária de streaming e a infraestrutura operacional em todo o Brasil, após a recente regulamentação das apostas online e do iGaming no país.



O Brasil já é reconhecido como o quarto maior mercado de iGaming do mundo, e a introdução de um marco regulatório formal representa um ponto de inflexão decisivo para operadores, plataformas e provedores de infraestrutura. A Spin Gaming está se posicionando como uma camada fundamental dentro desse novo ecossistema regulado.



"Esta rodada reúne alguns dos investidores mais experientes do mundo em gaming e mercados digitais regulados", afirmou Simão Neumark, fundador e CEO da Spin Gaming. "Com o Brasil agora regulamentado, o mercado precisa de infraestrutura local construída de acordo com padrões internacionais. É exatamente isso que estamos escalando", completa Neumark.



Apoiada por capital global de gaming e investidores estratégicos



A rodada foi liderada por Velo Partners e Smartsoft Ventures, dois investidores com atuação global nos setores de gaming, tecnologia e entretenimento digital regulado. A operação também contou com a participação de investidores-anjo de destaque do ecossistema internacional de iGaming, pagamentos e mídia, incluindo fundadores, executivos seniores e operadores pioneiros de grandes plataformas de gaming.



Esses investidores estratégicos trazem profunda experiência operacional em áreas como:



- Plataformas de live casino e gaming online

- Lançamento de mercados regulados e compliance

- Infraestrutura de pagamentos, risco e prevenção a fraudes

- Tecnologia de mídia, streaming e entretenimento em tempo real



"A regulamentação no Brasil destrava uma das maiores oportunidades ainda pouco exploradas do iGaming global. A Spin Gaming combina algo raro: forte capacidade de execução local com disciplina operacional de padrão internacional", afirmou um representante da Velo Partners.



Construindo a base do mercado regulado de iGaming no Brasil



A Spin Gaming desenvolve e opera estúdios dedicados de live dealer, sistemas de streaming em tempo real e tecnologia de mesas de cassino, projetados especificamente para operadores licenciados. Sua infraestrutura permite que parceiros lancem e escalem produtos de live casino enquanto atendem às novas exigências regulatórias, técnicas e de compliance do Brasil.



Os recursos captados serão utilizados para:



- Expandir a capacidade dos estúdios de live dealer em São Paulo

- Investir em tecnologia proprietária de audiovisual e streaming de baixa latência

- Recrutar, treinar e ampliar equipes de dealers e operações

- Apoiar processos de certificação, licenciamento e conformidade regulatória

- Fortalecer parcerias com plataformas e agregadores globais



Sobre a Spin Gaming



A Spin Gaming é uma empresa brasileira de infraestrutura de iGaming e live dealer que oferece experiências de cassino imersivas, escaláveis e em conformidade com a regulamentação para operadores licenciados. Com estúdios de última geração, tecnologia proprietária de streaming e profundo conhecimento regulatório, a Spin Gaming está construindo a base da próxima geração do ecossistema de iGaming no Brasil.