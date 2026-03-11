IBGE divulgou nesta quarta-feira os dados sobre as vendas do varejo em janeiroReprodução / Redes sociais
Vendas do comércio varejista sobem 0,4% em janeiro ante dezembro, revela IBGE
Resultado ficou acima das projeções do mercado
Vendas do comércio varejista sobem 0,4% em janeiro ante dezembro, revela IBGE
Resultado ficou acima das projeções do mercado
CNA pede ao governo e ao Confaz redução imediata de tributos sobre o diesel
Entidade alega que a medida é necessária diante dos recentes aumentos no peço do petróleo e de seus derivados no mercado internacional
Escola Carioca de Turismo abre duas novas turmas para qualificação gratuita de guias
Desenvolvido em parceria com o Senac RJ, projeto é exclusivo para profissionais com registro no Cadastur
VLT Carioca abre vaga para técnico em Segurança do Trabalho
Inscrições podem ser realizadas até a próxima segunda-feira
Raízen confirma pedido de recuperação extrajudicial
Empresa deseja renegociar dívidas de R$ 65,1 bilhões
Guerra no Oriente Médio: governo vai monitorar mercado de combustíveis
Estados reclamam de alta injustificada nos preços das distribuidoras
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.