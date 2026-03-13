Produção deve alcançar 353,4 milhões de toneladas - Wenderson Araujo/Agência Brasil

Produção deve alcançar 353,4 milhões de toneladasWenderson Araujo/Agência Brasil

Publicado 13/03/2026 10:31

A produção brasileira de grãos na safra 2025/26 deve alcançar 353,45 milhões de toneladas, resultado que mantém a expectativa de um ligeiro crescimento de 0,3% em relação ao volume obtido no ciclo 2024/25 e que, se confirmado, estabelece um novo recorde na série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Os dados estão no 6º Levantamento da Safra 2025/26 de Grãos, divulgado nesta sexta-feira, 13. Em comparação com a pesquisa anterior, houve um pequeno aumento de 0,02%, ou 70 mil t.

De acordo com o documento, a área destinada para o plantio deve crescer 1,7%, sendo estimada em 83,16 milhões de hectares, enquanto a produtividade média nacional das lavouras deve atingir 4.250 quilos por hectares no atual ciclo em comparação com 4.310 na temporada anterior, queda de 1,4%.

As principais culturas de primeira safra já se encontram em fase de colheita. Para a soja, já foram colhidos em torno de 50,6% da área semeada. De maneira geral, as condições climáticas favoreceram o desenvolvimento da soja e a expectativa é que a produção atinja um novo recorde e chegue a 177,85 milhões de toneladas, aumento de 3,7 ante a safra anterior.

"Fevereiro foi um mês desafiador para o produtor da oleaginosa, com excesso de precipitações no Centro-Oeste e Sudeste, em especial em Goiás e em Minas Gerais, e com irregularidade climática em grande parte do Rio Grande do Sul. Já no início de março, as regiões Norte e Nordeste são as que têm os trabalhos de campo prejudicados pelo excesso de chuvas", comentou a estatal.

As precipitações em abundância no Sudeste e Centro-Oeste, que limitaram um maior avanço da área colhida de soja, refletiram também em um plantio mais tardio da segunda safra de milho. Alguns Estados, como Goiás, Maranhão e Minas Gerais, já indicam redução na área destinada ao cereal. Com este cenário, a estimativa de área da segunda safra de milho é de 17,7 milhões de hectares e uma produção projetada em 108,4 milhões de toneladas, baixa de 4,2% ante 2024/25. Já o cultivo da primeira safra de milho o panorama é de crescimento tanto de área, estimada em 4,1 milhões de hectares, quanto de produção, podendo chegar a 27,4 milhões de toneladas, crescimento de 9,7% ante 2024/25. Ao considerar as três safras do cereal, semeadas ao longo da temporada, a expectativa da Conab é que a produção alcance 138,3 milhões de toneladas, redução de 2,0% ante 2024/25

Para o algodão, o plantio já foi concluído, e a maior parte da área semeada se encontra em fase de desenvolvimento vegetativo. A estimativa da estatal é de redução de 3,5% na área plantada em relação à safra anterior, prevista em cerca de 2 milhões de hectares, com uma produção de pluma estimada em 3,8 milhões de toneladas, diminuição de 6,9% ante 2024/25.

Para o arroz, a colheita atingiu 19,1% da área semeada, índice superior à média dos últimos 5 anos. As estimativas da estatal apontam para uma produção de 11,2 milhões de toneladas na safra 2025/26, redução de 12,4% se comparado com o volume obtido no ciclo passado, queda que acompanha a menor área destinada para o cultivo do grão. Ainda de acordo com o boletim da Companhia, os dias com elevada radiação solar registrados no Rio Grande do Sul, principal estado produtor da cultura, favoreceram o desenvolvimento e a sanidade das plantas.

No caso do feijão, a produção total, somada as três safras da leguminosa, está estimada em 2,9 milhões de toneladas, 4,7% abaixo da safra anterior. A primeira safra apresenta redução de 11,2% na área plantada, totalizando 807,2 mil hectares, com expectativa de produção de 954 mil toneladas, menos 10,2% ante 2024/25). Mesmo com a perspectiva de diminuição na colheita, o volume total estimado em 2,92 milhões de t de feijão (-4,7% ante 2024/25) assegura o abastecimento interno, garante a Conab.