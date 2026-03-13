Haddad assinou a portaria que regulamenta o financiamentoMarcelo Camargo/Agência Brasil
Fazenda regula financiamento com recursos do Fundo Social para áreas afetadas por chuvas
Destinação de R$ 500 milhões está prevista na Medida Provisória 1.337, editada na sexta-feira passada
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Petrobras reajusta preço do diesel nas refinarias em 11,6%
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