Alckmin não quis comentar se repetirá chapa com Lula nas eleições de outubro - Paulo Pinto / Agência Brasil

Alckmin não quis comentar se repetirá chapa com Lula nas eleições de outubroPaulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 14/03/2026 12:47

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou neste sábado, 14, que a prioridade do governo é garantir o abastecimento de combustível no País diante da alta do preço do barril de petróleo por causa da guerra no Oriente Médio.

"O governo, preocupado com o bem-estar dos brasileiros, tomou duas medidas importantes. Primeiro, garantir abastecimento. Uma prioridade é não faltar combustível. Garantir abastecimento", afirmou.

Ele citou que o corte de PIS/Cofins do governo federal foi para evitar picos de preços internos no diesel, criticando medida do passado em que o ICMS foi cortado, gerando judicialização e perdas para os Estados.

No caso do imposto de exportação criado pelo governo, Alckmin afirmou que é regulatório por conta do salto do preço internacional.

"O governo federal fez a parte dele, zerou PIS/Cofins e pôs uma subvenção. E como deu um salto no valor do barril do petróleo, altíssimo, o governo fez um imposto de exportação, regulatório, para poder ter mais equilíbrio", completou.