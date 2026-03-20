Somente em janeiro, as companhias aéreas transpportaram12,4 milhões de passageiros - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Somente em janeiro, as companhias aéreas transpportaram12,4 milhões de passageirosReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 20/03/2026 17:25

A aviação brasileira iniciou 2026 com o melhor desempenho da série histórica para o primeiro bimestre. Entre janeiro e fevereiro, foram registrados 22,9 milhões de passageiros em voos domésticos e internacionais no País, um crescimento de 10,1% em relação ao mesmo período de 2025. O resultado representa o maior volume já registrado para os dois primeiros meses do ano nos últimos 25 anos, segundo dados do Relatório de Demanda e Oferta, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), compilados pelo Ministério de Portos e Aeroportos.

O desempenho reforça o papel da aviação como um dos indicadores da atividade econômica no País. O aumento no número de passageiros está associado à maior circulação de pessoas para turismo, negócios e serviços, refletindo a retomada da confiança e o dinamismo de diferentes setores da economia.

O ministro Silvio Costa Filho destacou que o resultado reflete o momento de crescimento da economia e o fortalecimento do setor aéreo no país. “Esse desempenho mostra que o Brasil está voltando a crescer, com mais pessoas viajando a trabalho, a turismo e para acessar serviços. A aviação é um termômetro da atividade econômica e esse recorde no início do ano indica um cenário de maior dinamismo, geração de oportunidades e ampliação da conectividade no País”, celebrou.

Crescimento consistente

O avanço registrado em 2026 consolida a trajetória de recuperação e expansão do setor aéreo após os impactos da pandemia. Em 2021, o volume de passageiros no mesmo período foi de pouco mais de 11 milhões. Desde então, o número vem crescendo de forma contínua, superando inclusive os níveis pré-pandemia.

Somente em janeiro de 2026, foram transportados 12,4 milhões de passageiros. Em fevereiro, o total chegou a 10,5 milhões, com crescimento de 9,9% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Voos internacionais

O desempenho foi puxado, em parte, pelo aumento da movimentação internacional. No primeiro bimestre, mais de 5,7 milhões de passageiros viajaram em voos entre o Brasil e o exterior, um crescimento de 14,9% em comparação com 2025.

O resultado reflete a maior demanda por viagens no período de férias e verão, além do fortalecimento das conexões do país com mercados internacionais, tanto para turismo quanto para negócios.

A movimentação de passageiros foi liderada pela região Sudeste, com 10,6 milhões de embarques no primeiro bimestre. Em seguida aparecem o Nordeste (4 milhões), o Sul (2,4 milhões), o Centro-Oeste (1,9 milhão) e o Norte (928 mil).