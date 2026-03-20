Somente em janeiro, as companhias aéreas transpportaram12,4 milhões de passageirosReginaldo Pimenta/Agência O Dia
Aviação brasileira registra melhor início de ano da história com 22,9 milhões de passageiros
De acordo com o MInistério dos Portos e Aeroportos, crescimento no primeiro bimestre foi de 10,1% em relação ao mesmo período de 2025
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