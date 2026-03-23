Com esse acordo, os europeus poderiam exportar produtos como veículos e maquinário aos países do Mercosul - Foto: Divulgação

Com esse acordo, os europeus poderiam exportar produtos como veículos e maquinário aos países do Mercosul Foto: Divulgação

Publicado 23/03/2026 10:20

O acordo comercial entre a União Europeia e os países do Mercosul será aplicado provisoriamente a partir de 1º de maio, anunciou a Comissão Europeia nesta segunda-feira (23).

Em janeiro, o Parlamento Europeu solicitou uma revisão judicial da legalidade do acordo de livre comércio entre o bloco europeu e o Mercosul, composto por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

Enquanto aguarda uma decisão do Tribunal de Justiça da UE dentro de um ano e meio, a Comissão optou pela aplicação provisória deste acordo, que tem sido alvo de fortes críticas por parte do setor agrícola francês, mas apoiado pelos governos da Alemanha e da Espanha.

"A aplicação provisória facilitará a eliminação imediata de algumas tarifas", enfatizou a Comissão Europeia.

Este tratado facilitaria a exportação, pela UE, de mais automóveis, máquinas, vinho e outras bebidas alcoólicas para o bloco sul-americano, assim como a importação de carne bovina, aves, açúcar, arroz, mel e soja dos países do Mercosul para a Europa.

Segundo seus defensores, o acordo impulsionará a economia europeia, afetada pela concorrência da China e pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos.

Contudo, seus detratores argumentam que ele poderá prejudicar a agricultura europeia com produtos importados mais baratos, que nem sempre cumprem as normas da UE devido a controles insuficientes.

O acordo será aplicado provisoriamente aos países do Mercosul que concluíram seus procedimentos de ratificação e notificarem a UE até o final de março.

"Argentina, Brasil e Uruguai já o fizeram. O Paraguai ratificou recentemente o acordo e deverá enviar sua notificação em breve", afirmou a Comissão Europeia.