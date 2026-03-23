Com esse acordo, os europeus poderiam exportar produtos como veículos e maquinário aos países do Mercosul Foto: Divulgação
Acordo UE-Mercosul será aplicado provisoriamente a partir de maio
Tratado cria a maior zona de livre comércio do mundo
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Boletim Focus: mercado eleva projeções da inflação e PIB para 2026
Pesquisa realizada com economistas é divulgada semanalmente pelo Banco Central
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Preço do etanol sobe em 23 Estados, afirma ANP
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Declaração do Imposto de Renda 2026 já pode ser enviada
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