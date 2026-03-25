Preço do diesel mantém trajetória de alta - Agência Brasil

Preço do diesel mantém trajetória de altaAgência Brasil

Publicado 25/03/2026 10:16

Os preços do diesel seguem registrando altas relevantes nos postos brasileiros. Entre a segunda e a terceira semana de março, o diesel comum subiu 6,41%, passando de R$ 6,90 para R$ 7,34 por litro, enquanto o diesel S-10 avançou 6,44%, de R$ 7,02 para R$ 7,48. Os dados são do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações realizadas nos postos de combustível em todo o país, garantindo uma média precisa.

As novas altas acontecem em meio à volatilidade do mercado internacional com os conflitos no Oriente Médio e após o reajuste da Petrobras, válido desde o último dia 14 de março, além da decisão do governo de zerar PIS e Cofins sobre o diesel importado.

Já a gasolina teve alta de 2,34%, no mesmo período, passando de R$ 6,63 para R$ 6,79 por litro, enquanto o etanol avançou 0,86%, de R$ 4,89 para R$ 4,93, indicando um movimento mais leve em comparação ao diesel, mas ainda importante.

Segundo Vinicios Fernandes, diretor de Unidades de Negócio da Edenred Mobilidade, esse comportamento segue a dinâmica esperada da cadeia de combustíveis, em que os reajustes nas refinarias levam alguns dias para chegar ao consumidor final.

“O que os dados mostram é que o diesel segue em trajetória de alta e ganha força neste início de segunda quinzena, refletindo um cenário ainda pressionado tanto no mercado internacional quanto no doméstico”, explica o executivo.

Alta acumulada do diesel

Ainda de acordo com o IPTL, desde o dia 28 de fevereiro, quando os conflitos no Oriente Médio se intensificaram, o diesel S-10 já acumula alta de 20,26%, enquanto o tipo comum ficou 17,82% mais caro nas bombas de todo o País.

O executivo destaca ainda que o patamar atual dos preços coloca o diesel em um momento de maior pressão, com diferentes fatores ainda em aberto. “Esse nível de preço foi atingido em um intervalo curto de tempo, em um cenário que ainda está em movimento. A evolução nas próximas semanas vai depender tanto do ambiente internacional quanto de eventuais ajustes no mercado doméstico”, completa.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.