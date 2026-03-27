Para o fim deste ano, a mediana das projeções é de taxa a 5,5%, com piso de 4,7% e teto de 6,3% - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Para o fim deste ano, a mediana das projeções é de taxa a 5,5%, com piso de 4,7% e teto de 6,3%Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 27/03/2026 10:03 | Atualizado 27/03/2026 14:29

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,8% no trimestre encerrado em fevereiro. O dado oficial consta na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgado na manhã desta sexta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado que ficou entre a mediana e o teto das estimativas levantadas pelo Projeções Broadcast. A pesquisa mostrava mediana de 5,7% e teto de 5,9%. O piso era de 5,4%.



Para o fim deste ano, a mediana das projeções é de taxa a 5,5%, com piso de 4,7% e teto de 6,3%.

Renda

A massa de salários em circulação na economia registrou patamar recorde no trimestre encerrado em fevereiro, totalizando R$ 371,092 bilhões, na série histórica comparável, que elimina trimestres móveis com repetição de respostas na amostra.



O rendimento médio real dos trabalhadores subiu ao ápice da série, para R$ 3.679 no período. O rendimento é impulsionado por uma grande demanda de atividades econômicas por trabalhadores, aliada a uma tendência de maior formalização no comércio e nos serviços, justificou Adriana Beringuy, coordenadora de Pesquisas por Amostra de Domicílios do IBGE.



O rendimento médio dos trabalhadores ocupados teve uma alta real de 2,0% na comparação com o trimestre até novembro, R$ 72 a mais Em relação ao trimestre encerrado em fevereiro de 2025, a renda média real de todos os trabalhadores ocupados subiu 5,2%, R$ 183 a mais.



A renda nominal, ou seja, antes que seja descontada a inflação no período, cresceu 2,9% no trimestre terminado em fevereiro ante o trimestre encerrado em novembro. Já na comparação com o trimestre terminado em fevereiro de 2025, houve elevação de 9,6% na renda média nominal.



"A gente teve crescimento estatisticamente significativo tanto no nominal quanto no real", frisou Beringuy.



O resultado da massa de renda significou um aumento de R$ 24,082 bilhões no período de um ano, alta de 6,9% no trimestre encerrado em fevereiro de 2026 ante o trimestre terminado em fevereiro de 2025. Na comparação com o trimestre terminado em novembro de 2025, a massa de renda real cresceu 1,1% no trimestre terminado em fevereiro, R$ 4,087 bilhões a mais.

Atividades econômicas

Cinco das dez atividades econômicas registraram demissões no trimestre encerrado em fevereiro. Na passagem do trimestre terminado em novembro para o trimestre encerrado em fevereiro, houve redução na ocupação na indústria (-211 mil), agricultura (-164 mil), construção (-245 mil), administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (-696 mil) e serviços domésticos (-70 mil).



Houve geração de postos de trabalho em informação, comunicação e atividades financeiras, profissionais e administrativas (241 mil), alojamento e alimentação (88 mil), outros serviços (87 mil), comércio (6 mil) e transporte (45 mil).



Em relação ao patamar de um ano antes, houve contratações em administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (808 mil trabalhadores a mais), comércio (35 mil), informação, comunicação e atividades financeiras (504 mil), transporte (151 mil), outros serviços (89 mil) e agricultura (93 mil).



Houve demissões na construção (-3 mil pessoas), alojamento e alimentação (-15 mil), indústria (-137 mil) e serviços domésticos (-146 mil).