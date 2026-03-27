O INSS prorrogou por mais 90 dias o prazo de funcionamento dos canais de atendimento para contestação dos descontos indevidos a aposentados e pensionistas. De acordo com instrução normativa publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira (27), o prazo, que havia acabado no dia 20 de março, foi estendido até 20 de junho.
De acordo com último balanço divulgado pelo órgão, em 16 de março, mais de 6 milhões de pessoas contestaram as cobranças, sendo que 4,3 milhões já aderiram ao acordo. Foram devolvidos aos segurados em todo o país R$ 2,9 bilhões.
Como pedir a devolução
Os beneficiários podem abrir pedidos de ressarcimento pelos canais oficiais do INSS:
- Aplicativo ou site Meu INSS, com login no Portal Gov.br; - Telefone 135, com atendimento gratuito de segunda a sábado, das 7h às 22h; - Agências dos Correios, que oferecem suporte gratuito em mais de 5 mil unidades.
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