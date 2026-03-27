Contrato de concessão do Galeão terá validade até 2039 - Marcos de Paula / Prefeitura do Rio

Contrato de concessão do Galeão terá validade até 2039Marcos de Paula / Prefeitura do Rio

Publicado 27/03/2026 16:10

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) realiza na segunda-feira, 30, o leilão do Aeroporto Internacional do Galeão, na sede da B3, em São Paulo. O lance inicial para arrematar a operação do terminal será de no mínimo R$ 932 milhões e deverá ser pago à vista.

A empresa vencedora do leilão deverá assumir o compromisso de pagar à União uma contribuição variável anual correspondente a 20% do faturamento bruto da concessão até 2039. Além disso, será a única controladora do terminal, já que o acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU) prevê o fim da participação acionaria da Infraero.



O leilão de venda assistida do Aeroporto do Galeão é resultado de uma solução consensual homologada pelo TCU, no âmbito da Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (Secex Consenso). O acordo aprovado promoveu o reequilíbrio econômico-financeiro da concessão, incorporou cláusulas alinhadas aos contratos mais recentes do setor.