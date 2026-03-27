Chocolate deve apresentar um aumento médio de 14,9% no varejo brasileiro Divulgação
Páscoa: Varejo deve faturar recorde de R$ 3,57 bilhões em vendas, diz CNC
Se confirmado, o volume vendido será 2,5% maior que o do ano passado, já descontada a inflação do período
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Nova lei do microcrédito é sancionada com dois vetos
Texto fortalece microfinanças, mas barra regras sobre taxas diferenciadas e condições especiais para instituições sem fins lucrativos
BC decreta liquidação extrajudicial de instituições da Entrepay
Descumprimento de normas e prejuízos a credores motivaram a decisão
Taxa de desocupação fica em 5,8% no trimestre encerrado em fevereiro, revela IBGE
Dados fazem parte da Pnad Contínua
INSS prorroga contestação dos descontos a aposentados e pensionistas
Foram devolvidos aos segurados em todo o país R$ 2,9 bilhões
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 8
Com adicionais, valor médio está em R$ 683,75
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