A cotação do dólar disparou durante a manhã, chegando a R$ 5,21 por volta das 11h - Pixabay

A cotação do dólar disparou durante a manhã, chegando a R$ 5,21 por volta das 11hPixabay

Publicado 27/03/2026 20:11

Mesmo com o aumento das tensões no Oriente Médio, o mercado financeiro encerrou a semana com o dólar em queda e a Bolsa de Valores em alta, apesar da forte volatilidade e da subida no preço do petróleo. Nesta sexta-feira (27), a moeda norte-americana perdeu força no Brasil e fechou cotada a R$ 5,241, com uma leve baixa de 0,28%.

O recuo aconteceu mesmo com a valorização da divisa no exterior, refletindo ajustes técnicos e a entrada de recursos no país. No acumulado da semana, o dólar registrou uma queda de 1,27%, apresentando um desempenho superior ao de outras moedas de países vizinhos, embora ainda acumule uma alta de 2,10% no mês frente ao real.



Em parte, o alívio nos mercados foi motivado por declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a possibilidade de adiar ações militares contra o Irã, ainda que não exista a confirmação de um cessar-fogo. Esse cenário de incerteza geopolítica manteve os preços do petróleo sob pressão, mas não impediu a recuperação do mercado acionário brasileiro.

Vale destacar que a queda do dólar nesta sexta ocorreu sem a necessidade de intervenção do Banco Central. A autoridade monetária já havia atuado na terça e na quinta-feira, injetando um total de 2 bilhões de dólares no mercado de câmbio por meio de leilões de linha para conter a instabilidade.

Mercado de ações

O Ibovespa caiu 0,64% nesta sexta-feira, aos 181.557 mil pontos, acompanhando o desempenho negativo das bolsas em Nova York. Ainda assim, encerrou a semana com alta de 3,03%, interrompendo uma sequência de perdas.



O desempenho foi influenciado pela piora do humor externo, com quedas nos principais índices econômicos dos Estados Unidos e aumento das incertezas sobre os impactos da guerra na economia global.



A valorização do petróleo beneficiou ações do setor de energia, principalmente de petroleiras, enquanto bancos e empresas ligadas ao consumo registraram perdas.

Petróleo

Os preços do petróleo avançaram mais de 3% no dia, estimulados pela falta de avanços nas negociações entre EUA-Israel e Irã.



O barril do tipo Brent, referência global, fechou em US$ 105,32, com alta de 3,37%. O movimento reflete temores de restrição na oferta, especialmente diante das tensões envolvendo o Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio global de petróleo.



Apesar da alta no dia, o Brent acumula perda de 0,58% na semana, em meio à inconstantes declarações contraditórias sobre um possível cessar-fogo.