Endividamento das famílias brasileiras com o sistema financeiro ficou estável em 49,7% no mês de janeiroJoédson Alves/Agência Brasil
Endividamento das famílias permanece em 49,7% em janeiro, afirma BC
Comprometimento da renda subiu para 29,3%
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