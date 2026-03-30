Maior aumento percentual do combustível foi observado no Ceará - Reginaldo Pimenta/Arquivo Agência O Dia

Maior aumento percentual do combustível foi observado no CearáReginaldo Pimenta/Arquivo Agência O Dia

Publicado 30/03/2026 08:29

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 15 estados, caíram em oito e no Distrito Federal (DF) e ficaram estáveis apenas no Espírito Santo e em Mato Grosso do Sul na semana encerrada no sábado (28). No Amapá não houve levantamento de preços. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).



Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu na comparação com a semana anterior, de R$ 4,70 para R$ 4,72 o litro (+0,43%). Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 0,44%, para R$ 4,54 o litro.



A maior alta porcentual na semana, de 7,09%, foi registrada no Ceará, de R$ 5,08 para R$ 5,44 o litro. A maior queda ocorreu Em Pernambuco, de -1,73%, de R$ 5,77 para R$ 5,67 o litro.



O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,79 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,59, foi observado em Pernambuco. Já o menor preço médio estadual, de R$ 4,44, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado no Rio Grande do Norte, de R$ 5,85 o litro.



Competitividade

O etanol era mais competitivo em relação à gasolina apenas em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo na semana encerrada em 28 de março. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol se mostrou desfavorável em comparação com o derivado do petróleo, conforme levantamento da ANP.



Em Mato Grosso, a paridade era de 68,14%; em Mato Grosso do Sul, de 68,20%, no Paraná, de 69,60%, e em São Paulo, de 67,86%. Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.

