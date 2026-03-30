Maior aumento percentual do combustível foi observado no CearáReginaldo Pimenta/Arquivo Agência O Dia
Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu na comparação com a semana anterior, de R$ 4,70 para R$ 4,72 o litro (+0,43%). Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 0,44%, para R$ 4,54 o litro.
A maior alta porcentual na semana, de 7,09%, foi registrada no Ceará, de R$ 5,08 para R$ 5,44 o litro. A maior queda ocorreu Em Pernambuco, de -1,73%, de R$ 5,77 para R$ 5,67 o litro.
O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,79 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,59, foi observado em Pernambuco. Já o menor preço médio estadual, de R$ 4,44, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado no Rio Grande do Norte, de R$ 5,85 o litro.
Competitividade
Em Mato Grosso, a paridade era de 68,14%; em Mato Grosso do Sul, de 68,20%, no Paraná, de 69,60%, e em São Paulo, de 67,86%. Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.
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