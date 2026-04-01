Rogério Ceron, secretário executivo do Ministério da Fazenda Joédson Alves/Agência Brasil
Governo avalia medidas para conter alta do gás de cozinha e do combustível de aviação, diz secretário da Fazenda
Rogério Ceron afirma que setores estão sob monitoramento diante da guerra no Oriente Médio e da pressão nos preços da energia
Produção de petróleo e gás natural do Brasil bate recorde em fevereiro
Campos operados pela Petrobras produziram quase 90% do total
TCU recomenda tratar receitas de bets como loterias até regulamentação específica
Legislação prevê distribuição de arrecadações para projetos de fomento, e desenvolvimento
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Aumento no preço foi de 55%, mas estatal cobrará apenas 18% em abril
Durigan: novo programa de renegociação de dívidas deve ter descontos de até 80%
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Petrobras estuda fazer Brasil autossuficiente em diesel em até 5 anos
Atualmente país importa cerca de 30% do consumo
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