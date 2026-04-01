Rogério Ceron, secretário executivo do Ministério da Fazenda - Joédson Alves/Agência Brasil

Rogério Ceron, secretário executivo do Ministério da Fazenda Joédson Alves/Agência Brasil

Publicado 01/04/2026 10:19

O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, disse nesta quarta-feira, 1º, que o governo está "olhando com atenção" setores como gás liquefeito de petróleo (GLP) e querosene de aviação (QAV) para a eventual adoção de medidas visando conter os impactos do conflito no Oriente Médio.

"Há outros setores que estão sendo impactados também e merecem um olhar, seja o gás, seja a questão do QAV, que é o combustível para a aviação. Nós estamos olhando com atenção, ainda não posso adiantar se vai ter e quais seriam essas medidas, nós estamos preparando, criando opções para serem debatidas com outros Ministérios. Já está acontecendo, mas depois levar para o presidente da República para tomar a decisão definitiva", declarou em entrevista ao SBT News.

O governo Lula avalia medidas adicionais para tentar diminuir os efeitos econômicos da guerra no Irã e da escalada do petróleo no setor de energia - incluindo a alta do preço do gás de cozinha. O Ministério de Minas e Energia avalia o gás liquefeito de petróleo (GLP) como um dos mais sensíveis e com forte "relevância social".

Neste mês, o governo federal adotou um pacote de medidas para conter a alta dos combustíveis, com foco no diesel. Além da isenção de impostos federais (PIS/Cofins), foi anunciada a subvenção econômica a produtores e o imposto de exportação sobre o petróleo. Outra frente reforçada e ampliada foi a fiscalização neste mercado, com alegados preços abusivos.