Novo programa pode oferecer descontos de até 80% na renegociação de dívidas - José Cruz/Agência Brasil

Novo programa pode oferecer descontos de até 80% na renegociação de dívidas José Cruz/Agência Brasil

Publicado 01/04/2026 15:54

Brasília - O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o novo programa de renegociação das dívidas das famílias em estudo pela pasta deve oferecer descontos de até 80% em relação aos débitos, com os 20% restantes sendo renegociados. Ele afirmou que a medida deve ser publicada em um prazo de cerca de dez dias.

Em entrevista à Globonews, o ministro afirmou que o governo pode oferecer garantias no processo de renegociação. Essas contrapartidas são consideradas importantes para que o programa resulte em descontos relevantes.

"Ainda que você negocie 80% de desconto, sobra 20% da dívida a ser refinanciada. Aí o governo pode vir e dizer, bancos, fintechs, operadoras de crédito, renegociem a dívida com desconto amplo, mas deixem aqui uma nova taxa de juros para o que tem que ser refinanciado e o governo faz uma espécie de garantia junto com os bancos", disse Durigan, explicando que a ideia é aprimorar o modelo do Desenrola.

O ministro disse não ser "simpático" à ideia de isentar do IOF as instituições financeiras que fizerem a renegociação.

No mercado, considera-se que uma das opções da Fazenda seria transformar essas renegociações em um tipo de benefício tributário, em vez de aportar recursos diretamente para garantir os descontos.