Trabalhos de monitoramento do mercado de biometano também estão em pauta - Agência Brasil /Reprodução

Trabalhos de monitoramento do mercado de biometano também estão em pautaAgência Brasil /Reprodução

Publicado 01/04/2026 13:40

Emissões de gases de efeito estufa deveram ser reduzidas ao menos 0,5% por produtores e importadores de gás natural. A meta para o setor foi definida pelos integrantes do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), nesta quarta-feira (1).



Segundo o Ministério de Minas e Energia, após analisarem a atual oferta e demanda por biometano, os conselheiros concluíram que a redução de 0,5% é a mais adequada para equilibrar possibilidade técnica, previsão regulatória e incentivo ao desenvolvimento do mercado.



O conselho também aprovou a criação da Mesa de Monitoramento do Mercado de Biometano, no âmbito do Comitê Técnico do Combustível do Futuro (CTP-CF).



A expectativa é de que, sob a coordenação do ministério, a mesa possibilite o devido monitoramento da evolução do mercado de biometano, com vistas ao restabelecimento da meta inicial de redução, que, segundo a Lei do Combustível do Futuro, seria de, no mínimo, 1%.



De acordo com o ministério, a lei define que o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) pode, de forma única, definir a meta em valor abaixo a 1%, por motivo de interesse público ou quando o volume de produção de biometano impossibilitar ou sobrecarregar o cumprimento da meta.



O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) também estabeleceu, como de interesse da política energética nacional, que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) adicione medidas necessárias para garantir a transparência dos dados relativos ao mercado de biometano como subsídio aos trabalhos de monitoramento da Mesa de Monitoramento do Mercado de Biometano.



Para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a definição da meta em 0,5% representa um passo estratégico para o fortalecimento do mercado de gás no país.



“Ao estabelecer uma meta clara e previsível, o Brasil dá um sinal importante ao mercado, estimula investimentos e cria as condições necessárias para o desenvolvimento do biometano como vetor de descarbonização, sem comprometer a segurança energética e a competitividade da indústria”, explicou Silveira, defendendo o constante aumento da utilização do biometano.



Biometano

Com características físico-químicas semelhantes às do gás natural de origem fóssil, o biometano apresenta possibilidade de substituí-lo em aplicações veiculares, industriais e de geração distribuída.



Embora ainda tenha participação reduzida na matriz energética nacional, o Brasil tem amplo potencial de produção.



Atualmente, existem 19 plantas autorizadas como produtores de biometano pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e outras 37 em processo de autorização, refletindo as oportunidades de crescimento desse mercado estratégico para a transição energética e a descarbonização do setor de gás natural.



Com informações do Ministério de Minas e Energia (MME) e Agência Brasil