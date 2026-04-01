Penalidade pode ser aplicada ao BRB pelo prazo máximo de 60 diasJoédson Alves/Agência Brasil
Também era aguardada a entrega da solução de capitalização para arcar com o rombo com o caso Master.
No início da noite da terça-feira, porém, em comunicado ao mercado financeiro, o banco informou o adiamento da publicação, sem comunicar uma nova data para a divulgação dos resultados.
Penalidades
Na esfera da CVM, a multa prevista é de apenas R$ 1 mil por dia. A regra que rege a penalidade no órgão também prevê que o descumprimento de obrigações periódicas por período superior a 12 meses pode ensejar a suspensão do registro de companhia aberta.
O BC deve informar o BRB formalmente sobre a aplicação de multa diária entre esta e a próxima semana.
A aplicação da sanção segue o rito adotado pela autoridade monetária em casos de atraso na publicação de demonstrações financeiras. Diante das particularidades do caso, é possível, porém, que a ação da autarquia não se limite à medida.
Especialistas consultados pela reportagem avaliam que um próximo passo pode ser o endurecimento de medidas prudenciais aplicadas ao banco, com base na Resolução 4.019/2017 do Conselho Monetário Nacional (CMN).
Se os problemas da instituição persistirem ou evoluírem, não descartam que a situação evolua para a decretação de um Regime de Administração Especial Temporária (Raet), o mais "leve" dos instrumentos de resolução à disposição do BC.
Atraso já era esperado
A autoridade monetária, por sua vez, já avaliava opções para lidar com um eventual descumprimento do prazo, monitorando, inclusive, a possibilidade de o atraso resultar em problemas de liquidez do banco.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.