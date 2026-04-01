Depósitos nas contas do servidores serão realizados nesta quinta-feira - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Depósitos nas contas do servidores serão realizados nesta quinta-feiraMarcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 01/04/2026 12:11

O governador do Rio de Janeiro em exercício, Ricardo Couto de Castro, vai antecipar o salário, referente ao mês de março para o funcionalismo estadual nesta quinta-feira, 2. A folha de pagamento contabiliza soma R$ 2,4 bilhões, total a ser pago a cerca 450 mil servidores ativos, inativos e pensionistas.

O depósito dos salários do funcionalismo estava previsto para acontecer no terceiro dia útil do mês, ou seja, na segunda-feira, 6. A data estava pré-estabelecida pelo calendário de pagamentos de 2026, divulgado no Diário Oficial.