Regulamentação das bets evita lacunas regulatórias e reduz o risco de uso indevido dos recursosArte
TCU recomenda tratar receitas de bets como loterias até regulamentação específica
Legislação prevê distribuição de arrecadações para projetos de fomento, e desenvolvimento
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