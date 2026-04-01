Novo valor do auxílio-alimentação dos servidores federais entra em vigor nesta quarta-feira - Valter Campanato/Agência Brasil

Novo valor do auxílio-alimentação dos servidores federais entra em vigor nesta quarta-feiraValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 01/04/2026 12:20

Os servidores públicos federais receberão, a partir desta quarta-feira, 1º, auxílio-alimentação no valor de R$ 1.192. No período 2023-2026, o benefício alcançou 160% de reajuste. A última atualização do benefício ocorreu em novembro de 2025, quando o auxílio-alimentação foi fixado em R$ 1.175. O aumento deste ano somou R$ 17.

O novo valor está previsto em portaria do Ministério da Gestão e Inovação (MGI), publicada nesta edição do Diário Oficial da União.



De acordo com o MGI, a diferença entre a quantia recebida neste começo de mês (ainda R$ 1.175) e o novo valor do auxílio (R$ 1.192) será creditada no pagamento de abril, depositado no começo de maio.



Negociação

A pasta informa que o aumento é resultado da Mesa Nacional de Negociação Permanente, mantida entre e os representantes dos servidores. As partes negociaram também reajuste nos repasses da assistência pré-escolar e da assistência à saúde suplementar dos servidores.



Para a assistência pré-escolar, o novo valor será de R$ 526,34, o que significa, no acumulado do período de 2023-2026, aumento de 64%.



A assistência à saúde suplementar passou de uma média R$ 146, em 2022, para média de R$ 189,12, em 2024 e, com a nova proposta, alcançará média de R$ 213,78, um ganho de R$ 46% no período.