Alta no preço do querosene de aviação pressiona custos das companhias aéreasReprodução
Sem citar preço de passagens, aéreas dizem que alta no combustível terá 'consequências severas'
Reajuste de 54,6% no QAV deve elevar custos das companhias para cerca de 45% e pode afetar rotas e oferta de voos
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