Ministro já havia indicado em março que contratos seriam renovados por mais 30 anosAgência Brasil
Ministério de Minas e Energia prorroga 14 concessões de distribuição de energia elétrica
Aneel deve formalizar a extensão dos contratos em até 60 dias
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Boletim Focus: mercado eleva projeção de inflação e mantém do PIB para 2026
Pesquisa realizada com economistas é divulgada semanalmente pelo Banco Central
STF limita cobrança de juros em dívidas de impostos municipais
Casos em que houve aplicação de índices combinados ou taxas superiores à Selic poderão ser questionados, inclusive em execuções fiscais já em curso
IPVA de veículos com placas finais 6, 7, 8 e 9 vence nesta semana
Contribuinte pode pagar cota única com 3% de desconto ou parcelar em três vezes
Instituições oferecem dez mil vagas em curso gratuitos em qualificação profissional para pessoas negras
Iniciativa é voltada para interessados em fortalecer o currículo, ampliar suas competências e aumentar competitividade no mercado de trabalho
Trabalha Rio vai cadastrar currículos em sete bairros nesta semana
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