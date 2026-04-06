Campanha de renegociação da Águas do Rio é válida até 15 de abril - Divulgação / Águas do Rio

Campanha de renegociação da Águas do Rio é válida até 15 de abrilDivulgação / Águas do Rio

Publicado 06/04/2026 12:51

Clientes da Águas do Rio que estiverem com contas atrasadas têm uma nova oportunidade para regularizar sua situação com condições facilitadas. A concessionária promove, até o dia 15 de abril, a campanha “Renove, Recomece”.

A ação é válida para as 27 cidades no estado do Rio onde a concessionária atua. Os consumidores que aderirem poderão ter isenção parcial de juros e bônus para pagamento à vista.

Os interessados podem aderir às condições especiais por meio do telefone 0800 195 0 195, que oferece atendimento gratuito tanto por ligação quanto via WhatsApp.

Além disso, a negociação também pode ser realizada presencialmente nas lojas de atendimento da concessionária, cujos endereços estão disponíveis no site oficial da Águas do Rio (https://aguasdorio.com.br/contato/).



"Sabemos que imprevistos acontecem e podem impactar o orçamento das famílias. Por isso, criamos a campanha como uma oportunidade real para que nossos clientes regularizem suas pendências com condições facilitadas e mais acessíveis. Nosso objetivo é estar ao lado da população, oferecendo alternativas que contribuam para a reorganização financeira e para um novo começo, com mais tranquilidade e dignidade”, explica Sabrina de Souza, coordenadora comercial da Águas do Rio.