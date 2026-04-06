Campanha de renegociação da Águas do Rio é válida até 15 de abrilDivulgação / Águas do Rio
Águas do Rio lança campanha de negociação de dívidas
Ação oferece benefícios para quem quitar débito
Governo eleva imposto do cigarro para bancar querosene de aviação e biodiesel
Ministro da Fazenda diz que meta de déficit zero não será alterada
Gás de cozinha sobe 0,3% na 1ª semana de abril, diz ANP; diesel e gasolina permanecem estáveis
GLP mais caro foi vendido em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, onde botijão saiu a R$ 150
Quem fala mal do Pix tem interesses que não são os da população brasileira, diz diretor do BC
Paulo Picchetti saiu em defesa do meio de pagamento
Ministro da Fazenda anuncia novas subvenções para diesel e GLP e apoio a aéreas
Apenas dois estados não aderiram à proposta do governo
Rio inicia semana com mais de 7 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
Governo prepara medidas para amenizar reajuste do querosene de aviação
Anúncio foi feito pelo ministro de Portos e Aeroportos
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