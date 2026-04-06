Governo anunciou medidas para conter o aumento do gás de cozinhaDivulgação / Polícia Civil
Gás de cozinha sobe 0,3% na 1ª semana de abril, diz ANP; diesel e gasolina permanecem estáveis
GLP mais caro foi vendido em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, onde botijão saiu a R$ 150
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