Frente a fevereiro, aumento na venda de veículos zero quilômetro foi de 45,6% - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Frente a fevereiro, aumento na venda de veículos zero quilômetro foi de 45,6%Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 07/04/2026 11:56

No melhor resultado para o mês em 13 anos, as vendas de veículos zero quilômetro tiveram crescimento de 37,9% em março, no comparativo com igual período de 2025, chegando a 269,5 mil unidades. Divulgado nesta terça-feira, 7, pela Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias, o número engloba carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.



Frente a fevereiro, o aumento foi de 45,6%. Ambas as comparações são feitas contra meses de Carnaval, o que reduz o número de dias úteis.



Além do calendário, houve um aumento no ritmo de vendas, que permitiu o maior número de veículos vendidos para o mês desde 2013, quando foram emplacadas 283,9 mil unidades em março.



Primeiro trimestre

Com isso, o primeiro trimestre terminou com 625,1 mil veículos vendidos, 13,3% acima do total registrado nos três primeiros meses de 2025.