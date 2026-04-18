Valor do diesel está diretamente atrelado ao conflito no Oriente MédioMarcello Casal Jr/Agência Brasil
Preços do diesel dão sinais de trégua na primeira metade de abril, diz Veloe/Fipe
Valor do combustível está diretamente atrelado ao conflito no Oriente Médio
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