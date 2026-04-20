Preço médio do frete rodoviário por quilômetro rodado fechou março em R$ 7,99MARCOS PORTO/ARQUIVO AGÊNCIA O DIA
Com guerra, preço médio do frete sobe 3,36% em março
Aumento do valor do diesel provocou elevação do custo de transporte
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