Congresso definiu em lei que os juros do rotativo e do parcelado não poderiam ultrapassar 100% do principal da dívida Divulgação
Juro médio do rotativo do cartão de crédito cai para 428,3% ao ano em março, mostra BC
Taxa do parcelado passou de 196,5% para 192,1%
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Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 7
Com adicionais, valor médio está em R$ 678,22
Bets movimentam R$ 37 bilhões ao ano e impactam o bolso das famílias brasileiras
Mais de 25 milhões de pessoas fazem apostas em pelo menos uma das 79 empresas autorizadas pelo governo federal; impacto atinge na maioria as classes C, D e E
Isenção para quem ganha R$ 5 mil não vale para a declaração do IR 2026
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