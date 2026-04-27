Flávio Bolsonaro participou da Agrishow nesta segunda (27)Tânia Rêgo / Agência Brasil
Flávio Bolsonaro afirmou que a redução de gastos públicos em um eventual governo fará com que a taxa de juros caia no Brasil, e que isso atrairá investimentos para o País.
Em um aceno para o agro, o senador disse ser necessária uma maior previsibilidade para o Plano Safra: "Está a previsibilidade para o Plano Safra, como eu disse aqui, reposicionar as linhas de crédito que acabaram, a juros completamente absurdos. Em alguns casos, as estruturas rurais chegaram a tomar juros a 25% ao ano, isso é impagável, já estão tão endividados. O governo federal não faz uma linha de crédito acessível", explicou.
Flávio Bolsonaro defendeu o ensino técnico profissionalizante e reafirmou que a decisão sobre quem será seu vice na chapa será tomada no futuro.
Nome para o Senado em SP
O senador afirmou que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e seu irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), definirão o nome restante para concorrer ao Senado em São Paulo pelo campo bolsonarista.
Até o momento, está decidido que uma das vagas será do deputado Guilherme Derrite (PP-SP). Disputam o outro espaço nomes como o do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado (PL), e do deputado Mario Frias (PL).
"Quem está dando a palavra final é o Eduardo, junto com o presidente Bolsonaro. O André acabou de voltar dos Estados Unidos, mas foi uma boa reunião com o Eduardo, fomos lá conversar com o presidente Bolsonaro. ... Não sabemos ainda. Têm outros três candidatos", disse Flávio Bolsonaro.