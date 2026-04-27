Mesmo com crescimento no número de mulheres empregadas, desigualdade salarial aumentou entre 2023 e 2025Wilson Dias/Agência Brasil
Mulheres recebem 21,3% a menos que homens em empresas privadas
Desigualdade salarial aumentou na comparação com 2023, aponta Ministério do Trabalho e Emprego
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